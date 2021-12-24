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Третьеклассница нарвалась на педофила в чате блогерши Елены Райтман

Извращенец шантажировал девятилетнюю школьницу, вынуждая отправлять ему свои обнажённые фото.

24 декабря, 18:44

Фото © Pexels

Третьеклассница по совету подружек вступила в чат известной блогерши Елены Райтман и нарвалась там на извращенца-педофила, сообщает телеграмм-канал SHOT. Как утверждает девочка, неизвестный шантажом почти месяц заставлял отправлять ему голые фото. Школьница в конце концов обратилась в службу 112, побоявшись сказать маме.

О возможности приобщиться к жизни ютуберши Райтман девятилетней девочке, по её словам, рассказали одноклассницы, и она вступила в чат, где уже были десятки тысяч участников. Там её обнаружил извращенец. Он с помощью приложения к фото с аватарки школьницы присоединил снимок чьего-то голого тела и отправил ей. Шантажист просил прислать ему настоящее изображение, иначе грозился обнародовать коллаж. Испугавшись, школьница стала выполнять его условия и так попала в замкнутый круг. Когда терпению пришёл конец, она осмелилась обратиться в 112 и попросила ничего не рассказывать родителям. Однако маме рассказали. Извращенца ищут.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиянка решила обезопасить детей от педофилов и обнаружила форум маньяков. По словам женщины, на ресурс она наткнулась с помощью анонимного браузера. И темы, которые там обсуждаются, повергли её в ужас.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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