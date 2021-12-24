Третьеклассница нарвалась на педофила в чате блогерши Елены Райтман

Третьеклассница по совету подружек вступила в чат известной блогерши Елены Райтман и нарвалась там на извращенца-педофила, сообщает телеграмм-канал SHOT . Как утверждает девочка, неизвестный шантажом почти месяц заставлял отправлять ему голые фото. Школьница в конце концов обратилась в службу 112, побоявшись сказать маме.

О возможности приобщиться к жизни ютуберши Райтман девятилетней девочке, по её словам, рассказали одноклассницы, и она вступила в чат, где уже были десятки тысяч участников. Там её обнаружил извращенец. Он с помощью приложения к фото с аватарки школьницы присоединил снимок чьего-то голого тела и отправил ей. Шантажист просил прислать ему настоящее изображение, иначе грозился обнародовать коллаж. Испугавшись, школьница стала выполнять его условия и так попала в замкнутый круг. Когда терпению пришёл конец, она осмелилась обратиться в 112 и попросила ничего не рассказывать родителям. Однако маме рассказали. Извращенца ищут.