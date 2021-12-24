В Одессе партизаны устроили поджог в воинской части, уничтожив технику ВСУ
Они сообщили, что собираются "терроризировать" местное население, а также простых солдат и командиров среднего звена.
Скриншот © youtube / "Вольный город Одесса"
Партизанская группировка "Вольный город Одесса" вместе с участниками национально-освободительного движения Украины 14 декабря подожгла две командно-штабные машины ВСУ, которые находились на территории одной из воинских частей. Об этом заявили партизаны в своём видео, опубликованном на YouTube-канале.
Партизаны указали, что собираются "терроризировать" местное население, а также простых солдат и командиров среднего звена. Таким образом они "выступают против оккупации Украины иностранными военными НАТО и олигархическими кланами".
Ранее был подожжён дом замглавы офиса Владимира Зеленского. Подозреваемых арестовали на два месяца. Оба злоумышленника оказались лишь исполнителями.
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