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В Одессе партизаны устроили поджог в воинской части, уничтожив технику ВСУ

Они сообщили, что собираются "терроризировать" местное население, а также простых солдат и командиров среднего звена.

24 декабря, 18:24

Скриншот © youtube / "Вольный город Одесса"

Партизанская группировка "Вольный город Одесса" вместе с участниками национально-освободительного движения Украины 14 декабря подожгла две командно-штабные машины ВСУ, которые находились на территории одной из воинских частей. Об этом заявили партизаны в своём видео, опубликованном на YouTube-канале.

Партизаны указали, что собираются "терроризировать" местное население, а также простых солдат и командиров среднего звена. Таким образом они "выступают против оккупации Украины иностранными военными НАТО и олигархическими кланами".

Ранее был подожжён дом замглавы офиса Владимира Зеленского. Подозреваемых арестовали на два месяца. Оба злоумышленника оказались лишь исполнителями.

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NI: В случае "вторжения" на Украину России придётся вести войну с НАТО на два фронта

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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