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Константинопольский патриарх Варфоломей заразился коронавирусом

Уточняется, что 81-летний священнослужитель ранее прошёл полный курс вакцинации от инфекции. В настоящее время у него проявляются лишь лёгкие симптомы заболевания.

24 декабря, 18:14
<p>Патриарх Константинопольский Варфоломей I. Фото © ТАСС / EPA / Chris Kleponis / POOL</p>

Патриарх Константинопольский Варфоломей I. Фото © ТАСС / EPA / Chris Kleponis / POOL

Константинопольскому патриарху Варфоломею пришёл положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Как сообщает греческий телеканал Skai, самочувствие у 81-летнего священнослужителя хорошее.

"После постановки диагноза предстоятель посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра", — указали в Константинопольской патриархии в Стамбуле.

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Уточняется, что Варфоломей ранее прошёл полный курс вакцинации от CoViD-19. В настоящее время у него проявляются лишь лёгкие симптомы заболевания. Священнослужитель поблагодарил всех, кто переживает за его состояние здоровья, и призвал сделать прививки "на благо всего общества".

Ранее Лайф сообщал, что во время визита в США патриарх Варфоломей попал в больницу. Тогда отмечалось, что его поместили в больницу в связи с недомоганием из-за долгого перелёта и слишком насыщенного графика. Через несколько дней священнослужителя выписали из медучреждения "в добром здравии и хорошем настроении".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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