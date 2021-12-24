Константинопольский патриарх Варфоломей заразился коронавирусом

Константинопольскому патриарху Варфоломею пришёл положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Как сообщает греческий телеканал Skai, самочувствие у 81-летнего священнослужителя хорошее.

"После постановки диагноза предстоятель посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра", — указали в Константинопольской патриархии в Стамбуле.

Уточняется, что Варфоломей ранее прошёл полный курс вакцинации от CoViD-19. В настоящее время у него проявляются лишь лёгкие симптомы заболевания. Священнослужитель поблагодарил всех, кто переживает за его состояние здоровья, и призвал сделать прививки "на благо всего общества".