Константинопольский патриарх Варфоломей заразился коронавирусом
Уточняется, что 81-летний священнослужитель ранее прошёл полный курс вакцинации от инфекции. В настоящее время у него проявляются лишь лёгкие симптомы заболевания.
Патриарх Константинопольский Варфоломей I. Фото © ТАСС / EPA / Chris Kleponis / POOL
Константинопольскому патриарху Варфоломею пришёл положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Как сообщает греческий телеканал Skai, самочувствие у 81-летнего священнослужителя хорошее.
"После постановки диагноза предстоятель посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра", — указали в Константинопольской патриархии в Стамбуле.
Уточняется, что Варфоломей ранее прошёл полный курс вакцинации от CoViD-19. В настоящее время у него проявляются лишь лёгкие симптомы заболевания. Священнослужитель поблагодарил всех, кто переживает за его состояние здоровья, и призвал сделать прививки "на благо всего общества".
Ранее Лайф сообщал, что во время визита в США патриарх Варфоломей попал в больницу. Тогда отмечалось, что его поместили в больницу в связи с недомоганием из-за долгого перелёта и слишком насыщенного графика. Через несколько дней священнослужителя выписали из медучреждения "в добром здравии и хорошем настроении".
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