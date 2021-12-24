В Черемховском районе Приангарья сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста без водительского удостоверения, он пытался скрыться от правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Инцидент произошёл 12 декабря. Мужчина разъезжал на автомобиле ВАЗ по улицам села Верхний Булай. Патрулирующим улицы сотрудникам ГИБДД о пьяном водителе доложил местный житель. Заметив подозрительный автомобиль, они постарались остановить машину, но водитель их требования проигнорировал и попытался скрыться. В результате инспекторы задержали автомобилиста после непродолжительного преследования. Медосвидетельствование выявило "0,888 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха".

"Я испугался, что документы на машину есть, прав нету. Я маленько выпивший, — сказал водитель в ходе допроса на видео, которое опубликовала полиция Иркутской области в YouTube. — Гонялись за мной с деревни Булай до Бельского тракта <...> Задержание прошло, как бы это сказать, успешно".

"Успешность" задержания водитель объяснил тем, что стрельбы не было, хотя оказалось разбито стекло. Он также пообещал впредь не совершать подобные правонарушения и отметил, что собирался идти "учиться на права". Однако, подчеркнул мужчина, во время поездки правила соблюдал: "ехал-ехал, правила соблюдал, поворотник включал везде на поворотах".

Суд арестовал мужчину на 10 суток. Вместе с тем водителя привлекли по трём административным статьям: "За управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им", "За невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке машины", "За неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности".