15-летняя фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России. Турнир проходит на льду спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

За своё выступление ученица Этери Тутберидзе получила 90,38 балла. Это заметно выше её собственного мирового рекорда, установленного в конце ноября на этапе Гран-при в Сочи (87,42). Впрочем, новое достижение Валиевой официально зарегистрировано не будет, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) не признаёт рекорды, установленные на национальных турнирах.

В короткой программе она чисто исполнила тройной аксель и тройной флип. Кроме того, во второй половине проката она прыгнула тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

Второе место заняла 15-летняя ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва (81,87 балла). Третьей стала трёхкратная действующая чемпионка России Анна Щербакова (81,46). Бронзовая призёрка ЧМ-2021 Александра Трусова показала пятый результат (74,21), чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева — седьмая (71,28).