"Оскорбление всего народа": Как на матче КХЛ перепутали Палау и Белоруссию и включили не тот гимн Громкий скандал произошёл на игре регулярного чемпионата КХЛ между "Йокеритом" и минским "Динамо" в Хельсинки. Организаторы говорят о технических проблемах, но в Белоруссии видят в этом злой умысел. 24 декабря, 16:39 Фото © ХК "Динамо" Минск

Республика Палау — островное государство, расположенное в Филиппинском море Тихого океана. Оно ассоциировано с США, но сохраняет независимость. Страна расположена в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии. В её состав входит около 340 островов общей площадью 466 км² (в пять раз меньше Москвы). По последней оценке, население Палау не превышает 18 тысяч человек.

Согласитесь, это крайне необычное начало для статьи про хоккей, о котором в далёком островном государстве, наверное, вообще никогда не слышали. И тем не менее. Хотите верьте, хотите нет, но на этой неделе гимн Палау в исполнении Симфонического оркестра Словакии прозвучал на "Хартвалл-арене" в Хельсинки перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между местным "Йокеритом" и минским "Динамо". Прозвучал он вместо гимна Белоруссии.

🙃 Перед матчем «Динамо» и «Йокерита» организаторы долго не могли включить гимн Беларуси, а в итоге вместо него поставили мелодию симфонического оркестра Словакии.



Реакция хоккеистов: 😐 pic.twitter.com/cNUsmQA9Ve — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) December 22, 2021

Технические проблемы или запланированная акция

Хоккеисты "Динамо" были шокированы произошедшим и не очень понимали, что, собственно, происходит. У канадского тренера минчан Крэйга Вудкрофта даже возникла идея увести команду с площадки в знак протеста. Наставник обратился к арбитрам, которые всё-таки убедили его обойтись без демарша. В итоге встреча завершилась победой "Йокерита" в овертайме со счётом 2:1.

— Это было абсолютно неприемлемо. Мне не понравилось начало этой встречи. Создалось впечатление, что к нашей команде не было никакого уважения. Сразу же обратились к арбитрам, хотели увести команду со льда. Приняли решение продолжить игру, — сказал специалист.

После матча "Йокерит" выступил с официальным заявлением, принеся извинения представителям "Динамо". В клубе из Хельсинки глубоко сожалеют о случившемся. Исполнение гимна Палау вместо белорусского объяснили техническими проблемами.

Впрочем, в Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) не удовлетворились этими нехитрыми объяснениями. Инцидент с гимном посчитали оскорблением минской команды и всего белорусского народа.

— Федерация хоккея Белоруссии выражает глубокое разочарование действиями организаторов матча КХЛ между финским "Йокеритом" и "Динамо" Минск, приведшими к оскорбительному не только для членов нашей команды, но и для всего белорусского народа инциденту с неисполнением государственного гимна Белоруссии, — говорится в сообщении пресс-службы.

Генеральный директор минского "Динамо" Сергей Сушко также видит в произошедшем глубокое неуважение к игрокам, команде и всей стране. По его мнению, подобные инциденты абсолютно недопустимы на спортивных соревнованиях.

— Совсем недавно, когда "Йокерит" прилетал в Минск, чтобы сыграть с нашей командой, игрокам финского клуба был оказан радушный приём и созданы все условия для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. И я сожалею о том, что этого не произошло в Хельсинки, а к хоккеистам минского "Динамо" было проявлено такое неуважение, — подчеркнул Сушко.

"Запаниковала и всё испортила"

Между тем выяснилось, что виновницей инцидента стала диджей "Йокерита" Аманда Харкимо. Она заявила, что искренне извиняется перед игроками, болельщиками, руководством и сотрудниками "Динамо" за досадную ошибку, допущенную из-за невнимательности. В спешке ей не удалось найти на компьютере гимн Белоруссии.

— Поскольку нашими соперниками в основном являются российские команды, я была готова исполнить гимн РФ. Осознала, что мы играем с командой из Белоруссии, только в тот момент, когда диктор попросил зрителей встать перед исполнением национальных гимнов Белоруссии и Финляндии. В этот момент я запаниковала и стала искать на компьютере. <...> На арене уже очень долго было тихо, и гимн, который я исполнила, был единственным вариантом, который смогла найти. Я исполняла гимн Белоруссии много раз, но в тот момент просто не смогла его найти и не могу понять почему. Правильный гимн был в моём плейлисте всё время передо мной, я просто запаниковала и всё испортила, — сказала Харкимо.

По итогам инцидента КХЛ оштрафовала "Йокерит" за неисполнение гимна Белоруссии на 100 тысяч рублей. Что и говорить, невелика сумма для большого клуба. Вот и бывший президент ФХБ Дмитрий Басков считает, что на скандал с гимном должен обратить пристальное внимание дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Особенно в свете того, что ближайший чемпионат мира должен пройти именно в Финляндии.

— Лично у меня большие сомнения, что там всё будет соответствовать международным этическим нормам, всем техническим регламентам и правилам. Чтобы у них там не было ущемления каких-то прав людей, — отметил Басков.

Напомним, что матчи "Йокерита" и минского "Динамо" уже не в первый раз становятся скандальными. В сентябре 2020 года "Йокерит" вообще не явился на игру в столицу Белоруссии. В клубе посчитали, что на фоне протестов выступать в Минске небезопасно. В СМИ сообщалось о многочисленных смертельных угрозах из Белоруссии в адрес хоккеистов финского клуба. В итоге "Йокериту" засчитали техническое поражение и оштрафовали на три миллиона рублей.

Песни Linkin Park и Рики Мартина вместо гимна

Абстрагируясь от конкретной ситуации в Хельсинки, стоит признать, что на спортивных площадках по всему миру с завидным постоянством происходят разнообразные казусы с национальными гимнами. Достаточно вспомнить, что три года назад — в декабре 2018 года — перед началом матча международного хоккейного турнира MECA Hockey Games, в котором Норвегия принимала Белоруссию, организаторы также изрядно опростоволосились. Вместо гимна Белоруссии они включили песню ВИА "Песняры" "Косил Ясь конюшину". Кстати, гости тогда были разгромлены со счётом 6:1, но скандалить не стали.

Памятным для белорусских болельщиков стал и казус на юниорском чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2017 года в Италии. Тогда Виолетта Скворцова выиграла золото в тройном прыжке, но вместо белорусского услышала гимн Боснии и Герцеговины. В знак протеста она покинула пьедестал почёта сразу же, как только поднялись флаги. Позднее организаторы провели повторную церемонию награждения с уже правильным гимном.

— Я сначала не осознала, а потом стало очень обидно за страну, за себя. Я подождала, пока поднимется флаг, а после сошла с пьедестала. Я понимала, что нарушаю процедуру и могут последовать санкции. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей родины, за которую я выступаю. Всё-таки мы столько сил тратим для этого мгновения, — рассказывала потом спортсменка.

Невероятной кажется ошибка организаторов товарищеского матча между футбольными сборными Словакии и Мальты, состоявшегося в сентябре 2014 года на стадионе "Под Дубнём" в Жилине. Тогда вместо национального гимна гостей включили трек Numb группы Linkin Park. При этом мальтийцы явно не обиделись и готовы были прослушать хит до конца.

Впрочем, бывает, что на соревнованиях путают и гимн своей собственной страны. Тут остаётся только схватиться за голову. Такую вот чудовищную ошибку допустили организаторы областного лыжного фестиваля в казахстанском Костанае в марте 2012 года. Вместо гимна республики они включили песню Рики Мартина Livin' la Vida Loca.

Понятно, что ошибки неизбежны и человеческий фактор ещё никто не отменял. Главное, чтобы подобные инциденты не становились систематическими и не происходили по чьему-то злому умыслу. От вмешательства политики в спорт всегда страдают только атлеты, добиться каких-то других целей тут просто невозможно.

Авторы Роман Фейгин