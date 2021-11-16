"Надо провериться у психиатра": Как Запад в очередной раз пытается отстранить Россию от международных соревнований Наша страна и так уже лишена флага и гимна на крупнейших турнирах, но кому-то это кажется недостаточным наказанием. Доходит до совершенно неадекватных предложений. 16 ноября, 15:20 Фото © ОКР

В Польше издавна недолюбливают Россию. По данным одного из последних социологических опросов, 65% поляков относятся к нашему государству отрицательно. Частично это можно объяснить историческим соперничеством стран, которое своими корнями уходит в глубину веков. Мы уже привыкли к откровенно русофобским заявлениям из Варшавы, но иногда из уст местных чиновников можно услышать такое, от чего волосы дыбом встают и по коже начинают бегать мурашки.

Попытка отстранить Россию из-за миграционного кризиса

Вот накануне вице-премьер правительства Польши Пётр Глиньский призвал отстранить Россию и Белоруссию от участия в международных соревнованиях. Он считает эти две страны виновными в возникновении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. И это несмотря на то, что президент России Владимир Путин многократно заявлял о готовности помочь в нормализации обстановки.

— Международное давление на эти два режима — белорусский и российский — должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций и отстранения их от участия в спортивных соревнованиях. Это режимы, которые действуют бесчеловечно и не принимают во внимание ничего, кроме реального экономического или политического давления, — заявил Глиньский.

Предложение польского вице-премьера было воспринято в России как в высшей степени неадекватное. Не совсем понятно, какое отношение имеет наша страна к ситуации на границе Белоруссии и Польши. А тем более при чём здесь спортсмены? Вполне вероятно, что за этим стоят более мощные силы, которым очень не понравилось сильное выступление россиян на летней Олимпиаде в Токио. Теперь они пытаются всеми правдами и неправдами помешать победоносному шествию наших спортсменов на зимних Играх в Пекине.

Провокация и психологическое давление

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с Лайфом назвала предложение Глиньского провокацией, которая может существенно повлиять на настрой и психологическое состояние в российской сборной. По мнению знаменитой конькобежки, подобные заявления делаются специально незадолго до Олимпиады, чтобы в очередной раз можно было поднять лозунг "Россия — агрессор" со всеми вытекающими последствиями.

— Просто не надо обращать на них (подобные заявления. — Прим. Лайфа) внимания. Если раньше, какое-то время назад, тренеры ещё запрещали спортсменам всё это читать, то сейчас запретить уже ничего нельзя. И вот, представляете, это дойдёт до них. Это ещё один лишний повод, чтобы они волновались. Вот поселить зерно каких-то сомнений, и это ужасно, — говорит Журова.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов также задаётся вполне логичным вопросом, какое отношение ситуация на границе Белоруссии и Польши имеет к спорту. Он предположил, что Варшаву очень беспокоит отставание от соседних государств по части спортивных успехов.

— Ни один умный человек такого бы не сказал. Вице-премьеру Польши надо провериться у психиатра. Если у Польши проблема с мигрантами, при чём здесь спорт? Думаю, что спортивные успехи России и Белоруссии выше, чем у Польши, поэтому так и бесятся, — отметил Тихонов.

Ведущий и комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в свою очередь заявил, что призывы наказать Россию выглядят по меньшей мере безосновательными. В то время как сама Польша вполне могла бы подвергнуться санкциям после принятия резонансного закона о запрете абортов.

— Во-первых, это (миграционный кризис. — Прим. Лайфа) происходит на территории Белоруссии. А во-вторых, мне, например, ужасно жаль ту несчастную польскую женщину, которая умерла из-за патологии беременности, потому что поляки приняли бесчеловечный закон о запрете абортов. Можно Польшу в ответ на это лишить международных преференций. Это вопрос дискуссий, только и всего, — сказал Губерниев.

Россию давно хотят наказать

На данном этапе призывы Польши отстранить Россию с Белоруссией от участия в международных соревнованиях выглядят крайне неубедительными. Вряд ли они найдут понимание у руководителей мирового спорта. К тому же Россия в настоящее время и так находится под санкциями. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), возглавляемое, кстати, представителем Польши Витольдом Банькой, уже лишило нашу страну национального флага и гимна на крупнейших турнирах. Любое дополнительное наказание станет явным перебором и поводом для открытой конфронтации, которая сейчас никому не нужна.

И вообще, в последние годы антироссийские силы на Западе уже многократно пытались выгнать нашу страну с большой спортивной арены, но у них так ничего и не получилось. Так, в 2014 году после изменения территориальной принадлежности Крыма и начала военного конфликта на востоке Украины звучали настойчивые требования отобрать у России чемпионат мира по футболу и исключить её из состава ФИФА и УЕФА.

Особенно упорствовала группа американских сенаторов, обращавшихся с соответствующими письмами к руководителям мирового футбола. Как известно, все эти угрозы так и остались на бумаге, а ЧМ-2018, по утверждению главы ФИФА Джанни Инфантино, стал лучшим в истории.

Кроме того, наши недоброжелатели ожидали, что наказание России за антидопинговые нарушения будет значительно более суровым. Многим на Западе хотелось бы, чтобы нашим спортсменам совсем запретили участие в соревнованиях. В итоге санкции по большому счёту ограничились двумя годами без флага и гимна. Конечно, ситуация не из приятных, но она не мешает россиянам выигрывать медали самой высокой пробы и радовать своих болельщиков.

Отстранения из-за войны и бойкоты

Вообще же наказание целых стран в мировом спорте происходит достаточно редко и всегда связано с серьёзными причинами политического и военного характера. Например, Германия и Япония пропустили Олимпиаду 1948 года в Лондоне в наказание за развязывание Второй мировой войны. Спортсмены ЮАР не выступали на Играх с 1964 по 1988 год из-за политики апартеида, основанной на расовой сегрегации.

В начале 90-х ООН ввела международные санкции против Югославии из-за войны на Балканах. На Олимпиаде-1992 в Барселоне спортсмены страны выступали под олимпийским флагом в качестве независимых атлетов. А вот футбольной сборной пришлось пропустить Евро-1992 в Швеции. По иронии судьбы заменившая Югославию в финальном турнире команда Дании вопреки всем прогнозам стала чемпионом Европы.

Зачастую политика грубо вмешивается в спортивную отрасль посредством разнообразных бойкотов. Достаточно вспомнить летние Олимпиады 1980 и 1984 годов в Москве и Лос-Анджелесе соответственно. Первая из них прошла без спортсменов США и их союзников, вторая — без представителей СССР и 14 стран Варшавского договора.

Сейчас вот многие на Западе призывают к бойкоту Олимпиады в Пекине из-за нарушений прав национальных меньшинств в Поднебесной. В США политический бойкот уже принят. Правда, введённые ограничения касаются только государственных чиновников. Американская сборная на Играх в Китае выступать будет, в этом нет никаких сомнений.

В целом же от вмешательства политики в спорт обычно страдают только атлеты. Каким-то образом повлиять на руководителей другого государства таким образом практически невозможно. Что касается попыток Польши ввести дополнительные санкции против России, то здесь можно ожидать только ограничения спортивных связей между странами. На большее Варшаве рассчитывать не приходится. Да и в этом случае больше всех пострадают польские спортсмены, которые не смогут участвовать в соревнованиях на нашей территории. Стоило ли ради этого господину Глиньскому выступать со своими предложениями?

Авторы Роман Фейгин