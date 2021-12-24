"На лечебных травах себя восстанавливал": Джигурда два дня не выходил из дома после поражения нокаутом от Шпака

Бой под эгидой промоушена «Наше дело» завершился во втором раунде.

Российский актёр Никита Джигурда рассказал, как восстанавливался после поражения нокаутом от бодибилдера и блогера Александра Шпака. В беседе с Лайфом актёр отметил, что в течение пяти дней после боя ему делали обезболивающие уколы. Два дня он вообще не выходил из дома.

"Когда Марина Анисина, жена моя, увидела моё лицо сразу после боя дома, она, конечно же, категорически сказала мне завязывать. Два дня после боя я не выходил из берлоги своей и на лечебных травах вместо капельниц себя восстанавливал. Неделю у меня не отпускало спину. Когда пришла Марина, она настояла, чтобы я сделал рентген, который показал, что перелома нет, но есть сильный ушиб. И я пять дней на обезболивающих уколах был. Синяки на лице все прошли", — сказал шоумен.

При этом Джигурда уверяет, что готов в ближайшее время провести бой-реванш со Шпаком. Ранее об этом же в беседе с Лайфом говорил и Александр.

"Я уже объявил, что не прошу, а требую реванша, потому что не прекращал поединок. Должен быть реванш, но через бой. Следующий бой у меня с Лукинским, у Саши Шпака тоже с крутым представителем, и после этого наш бой со Шпаком. Кроме того, я только в день боя узнал, что октагон будет не восемь с половиной метров, а только шесть. А я ведь сразу говорил, что моя тактика боя будет, как у Мухаммеда Али, который в открытой стойке танцует вокруг своего оппонента, не давая в себя попадать. Но я рад, что дал малышу Шпаку трамплин, потому что его раньше воспринимали только как фрика, а сейчас он показывает другой уровень", — добавил Джигурда.