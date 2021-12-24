Мэр Елабуги Нуриев извинился за слова о непривитых от ковида пенсионерах
Ранее в ходе совещания с местным оперштабом по борьбе с ковидом градоначальник призвал строже относиться к невакцинированным.
Рустем Нуриев. © Instagram / mr.nuriev_rustem
Мэр Елабуги, глава Администрации Елабужского муниципального района Татарстана Рустем Нуриев публично принёс извинения за то, что назвал "настоящими врагами" непривитых от коронавируса пенсионеров.
"Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги", — написал градоначальник в посте на странице в "Инстаграме".
Нуриев подчеркнул, что сейчас для него вопрос защиты горожан, особенно старшего поколения, от коронавируса — самый важный.
Как передаёт ТАСС, ранее в СМИ появилась информация, что Нуриев в ходе закрытого совещания с местным оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией призвал радикальнее относиться к невакцинированным жителям. Градоначальник предложил отказывать им в некоторых услугах, а у пенсионеров так и вовсе запрашивать QR-коды перед тем, как выдавать новогодние подарки.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить меры преследования противников вакцинации. Российский лидер отметил, что "у нас народ изобретательный" и сразу придумает варианты обойти способы давления.
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