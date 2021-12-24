Адвокаты Google и Meta отказались обсуждать миллиардные штрафы

Таганский суд Москвы сегодня впервые назначил так называемые оборотные штрафы компаниям Google и Meta (Facebook) в размере 7,2 и 1,9 миллиарда рублей соответственно за то, что IT-гиганты систематически не удаляли запрещённую в России информацию. Адвокаты компаний покинули здание суда, отказавшись от комментариев журналистам на улице.

Судя по кадрам Лайфа, юристы удалились, оставив без ответов вопросы по поводу мер, которые коснулись компаний. На вопрос, будет ли обжалован приговор, адвокаты посоветовали обратиться в пресс-службу головных офисов Google и Meta. Впрочем, никакой официальной информации на этот счёт так и не появилось.