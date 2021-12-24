Адвокаты Google и Meta отказались обсуждать миллиардные штрафы
Впервые в России суд наложил на IТ-гигантов так называемые оборотные взыскания за систематическое неудаление запрещённой информации.
Кадр из видео © LIFE
Адвокаты Google и Meta отказались обсуждать миллиардные штрафы. © LIFE
Таганский суд Москвы сегодня впервые назначил так называемые оборотные штрафы компаниям Google и Meta (Facebook) в размере 7,2 и 1,9 миллиарда рублей соответственно за то, что IT-гиганты систематически не удаляли запрещённую в России информацию. Адвокаты компаний покинули здание суда, отказавшись от комментариев журналистам на улице.
Судя по кадрам Лайфа, юристы удалились, оставив без ответов вопросы по поводу мер, которые коснулись компаний. На вопрос, будет ли обжалован приговор, адвокаты посоветовали обратиться в пресс-службу головных офисов Google и Meta. Впрочем, никакой официальной информации на этот счёт так и не появилось.
Напомним, суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. В Google заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги. Оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за те же нарушения получила и компания Meta (Facebook).
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