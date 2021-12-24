Суд в Москве назначил Meta оборотный штраф в 1,9 млрд рублей

Московский суд назначил компании Meta (Facebook) оборотный штраф в 1,9 млрд рублей за неудаление запрещённой в России информации.

"Meta Platforms Inc (прежнее название Фейсбук Инк (Facebook Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 05 копеек", — говорится в сообщении суда.

Ранее сегодня оборотный штраф наложили на компанию Google, сумма оказалась более внушительной, чем у Meta — 7,2 миллиарда рублей. В Google заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.