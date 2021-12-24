Глава офиса Зеленского надеется на переговоры в "нормандском формате" в 2022 году

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется на проведение переговоров в "нормандском формате" в 2022 году. Об этом пишет издание "Фокус".

"Я оптимист. Мы работаем над этим", — сказал Ермак.