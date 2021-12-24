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Глава офиса Зеленского надеется на переговоры в "нормандском формате" в 2022 году

Ермак указал, что работа по вопросу ведётся, и назвал себя оптимистом.

24 декабря, 17:18

Фото © Pixabay

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется на проведение переговоров в "нормандском формате" в 2022 году. Об этом пишет издание "Фокус".

"Я оптимист. Мы работаем над этим", — сказал Ермак.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Франция намерены оживить "нормандский формат". Французские власти тоже указывают на необходимость возвращения России к политическим дискуссиям, ведь только так можно урегулировать украинский вопрос.

Who is новый президент Украины: Кто такой Андрей Ермак и почему его сватает на киевский престол журналист Дмитрий Гордон

Who is новый президент Украины: Кто такой Андрей Ермак и почему его сватает на киевский престол журналист Дмитрий Гордон

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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