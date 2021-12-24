Глава офиса Зеленского надеется на переговоры в "нормандском формате" в 2022 году
Ермак указал, что работа по вопросу ведётся, и назвал себя оптимистом.
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Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется на проведение переговоров в "нормандском формате" в 2022 году. Об этом пишет издание "Фокус".
"Я оптимист. Мы работаем над этим", — сказал Ермак.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Франция намерены оживить "нормандский формат". Французские власти тоже указывают на необходимость возвращения России к политическим дискуссиям, ведь только так можно урегулировать украинский вопрос.
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