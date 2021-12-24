Онищенко объяснил, почему россиянки не спешат рожать

Простого ответа на решение демографической проблемы в России нет. Наши соотечественницы сталкиваются с дилеммой, когда должны решить, каким хотят видеть своё будущее. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил доктор медицинских наук, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

"Да, это проблема системная. У нас, и не только у нас, имеет место социальная деформация, из-за которой страдают многие развитые страны. С одной стороны, мы говорим о равенстве женщин и мужчин, и это правильно. С другой стороны, сегодня средний возраст первородящей женщины в России составляет 31 год, за рубежом — 34 года. Это серьёзный перекос", — уточнил бывший главный государственный санитарный врач.

По словам Онищенко, во времена СССР врачами было принято считать, что рожавшая после 26 лет женщина старородящая. Сегодня этот показатель стал системным.

"Физиологию, фертильность не обманешь. Да, рожать можно и после 40 лет, но важно, чтобы это были не первые роды", — уточнил специалист.

Как утверждает учёный, сейчас страна даёт возможность женщинам либо социализироваться (получить образование и реализоваться в профессиональном плане), либо всеми силами побуждает рожать.

"Такова дилемма. Именно от её решения в первую очередь зависит изменение демографической ситуации. А экономические факторы — маткапитал, доступное жильё, детские сады, выплаты и так далее — тоже, конечно, очень важны, но всё-таки играют в какой-то мере второстепенную роль", — заключил Онищенко.

Напомним, что в ходе пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин назвал проблемы в демографии причиной нехватки рабочих рук в стране. Их решение, по его мнению, — одна из ключевых задач для государства. Онищенко отметил, что очень важно, что президент поднял эту проблему.