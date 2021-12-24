"Большинство людей думают по-другому": Австрийцы извинились перед Россией за действия властей ЕС
В свою очередь российские дипломаты поблагодарили жителей республики за тёплые и искренние слова. И в ответ пожелали европейцам счастливого Рождества и Нового года.
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Российское посольство в Австрии у себя в телеграм-канале опубликовало письмо, в котором австрийцы поздравили россиян с наступающим Новым годом и попросили прощения за недружелюбную политику Евросоюза в отношении РФ.
"Хотели бы извиниться за политику Австрии и ЕС в отношении России! Большинство людей думают по-другому", — говорится в письме австрийцев.
Письмо с извинениями от австрийцев. © Telegram / Посольство РФ в Австрии
В свою очередь российские дипломаты поблагодарили жителей Австрии за такие тёплые и искренние слова. Также в ответ пожелали европейцам счастливого Рождества и Нового года.
Ранее стало известно, что Евросоюз продлил ещё на полгода экономические секторальные санкции против России. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, решение было принято единогласно. Он также объявил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". Какие именно шаги намерен предпринимать Евросоюз, не уточнялось.
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