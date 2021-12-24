Российское посольство в Австрии у себя в телеграм-канале опубликовало письмо, в котором австрийцы поздравили россиян с наступающим Новым годом и попросили прощения за недружелюбную политику Евросоюза в отношении РФ.

"Хотели бы извиниться за политику Австрии и ЕС в отношении России! Большинство людей думают по-другому", — говорится в письме австрийцев.

Письмо с извинениями от австрийцев. © Telegram / Посольство РФ в Австрии

В свою очередь российские дипломаты поблагодарили жителей Австрии за такие тёплые и искренние слова. Также в ответ пожелали европейцам счастливого Рождества и Нового года.