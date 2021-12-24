Избившего 16-летнего сына бойца ММА Дацика заключили под стражу

В Москве суд заключил под стражу Сергея Фадеева, который обвиняется в нападении на 16-летнего сына бойца ММА Вячеслава Дацика и его приятеля. Как сообщили Лайфу в Басманном суде, мужчину отправили в СИЗО до 22 февраля 2022 года.

По данным телеканала "Рен-ТВ", по факту случившегося в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".