Избившего 16-летнего сына бойца ММА Дацика заключили под стражу
Фадеев напал на подростков, когда те заходили в подъезд жилого дома. После инцидента Ярослав оказался в больнице с многочисленными повреждениями.
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В Москве суд заключил под стражу Сергея Фадеева, который обвиняется в нападении на 16-летнего сына бойца ММА Вячеслава Дацика и его приятеля. Как сообщили Лайфу в Басманном суде, мужчину отправили в СИЗО до 22 февраля 2022 года.
По данным телеканала "Рен-ТВ", по факту случившегося в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Напомним, инцидент произошёл на Нижней Сыромятнической улице. Изначально сообщалось, что на предполагаемого злоумышленника якобы напали два подростка, среди которых и был Дацик-младший — Ярослав. Однако позже 16-летний парень рассказал, что он с другом сам подвергся избиению, когда заходил в подъезд жилого дома. После инцидента Ярослав оказался в больнице.
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