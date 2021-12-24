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Избившего 16-летнего сына бойца ММА Дацика заключили под стражу

Фадеев напал на подростков, когда те заходили в подъезд жилого дома. После инцидента Ярослав оказался в больнице с многочисленными повреждениями.

24 декабря, 16:29

© Pixabay

В Москве суд заключил под стражу Сергея Фадеева, который обвиняется в нападении на 16-летнего сына бойца ММА Вячеслава Дацика и его приятеля. Как сообщили Лайфу в Басманном суде, мужчину отправили в СИЗО до 22 февраля 2022 года.

По данным телеканала "Рен-ТВ", по факту случившегося в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Сын Дацика опроверг нападение на прохожего в Москве и объяснил, как его избивали

Сын Дацика опроверг нападение на прохожего в Москве и объяснил, как его избивали

Напомним, инцидент произошёл на Нижней Сыромятнической улице. Изначально сообщалось, что на предполагаемого злоумышленника якобы напали два подростка, среди которых и был Дацик-младший — Ярослав. Однако позже 16-летний парень рассказал, что он с другом сам подвергся избиению, когда заходил в подъезд жилого дома. После инцидента Ярослав оказался в больнице.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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