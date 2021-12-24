Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко замглавы МВД России

Родился Кравченко в 1958 году в Ростове-на-Дону, окончил местный институт народного хозяйства, а затем Академию МВД России. С 1979-го начал службу в органах внутренних дел. В 2003 году указом президента награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка". Звание генерал-лейтенанта получил в 2011 году.