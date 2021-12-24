Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко замглавы МВД России
С 1 ноября 2008 года он руководил главным управлением МВД по Волгоградской области. Награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка".
Фото © Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Президент России Владимир Путин назначил на пост заместителя главы МВД РФ генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — сказано в документе.
С 2008 года Кравченко руководил главным управлением МВД по Волгоградской области.
Родился Кравченко в 1958 году в Ростове-на-Дону, окончил местный институт народного хозяйства, а затем Академию МВД России. С 1979-го начал службу в органах внутренних дел. В 2003 году указом президента награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка". Звание генерал-лейтенанта получил в 2011 году.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не назначал нового главу МЧС. Пока ведомство возглавляет исполняющий обязанности министра Александр Чуприян, назначенный 10 сентября после трагической гибели Евгения Зиничева.
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