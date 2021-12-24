Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ после атаки на российское генконсульство
В ночь на 24 декабря неизвестные бросили в заграждения дипломатического учреждения коктейль Молотова. В Москве назвали произошедшее терактом и потребовали от Киева гарантий, что это не повторится.
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Временный поверенный в делах Украины в Москве был вызван в российский МИД после атаки на генконсульство во Львове. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространённом в пятницу. Произошедшее в министерстве назвали террористическим актом, а представителю Украины был заявлен решительный протест.
"В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", — заявили на Смоленской площади.
Российская сторона рассчитывает, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, в частности выявят и привлекут к ответственности всех виновных, предоставив гарантии, что подобное не повторится.
Напомним, что инцидент произошёл минувшей ночью, неизвестные бросили коктейль Молотова в ограждение российского генконсульства. Украинские СМИ сообщали, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Лайф уже сообщал, что дипмиссии России на Украине периодически подвергаются нападениям. Так, например, в 2018 году неизвестные облили нечистотами и краской автомобили дипломатов, оставив оскорбительные надписи. В 2019 году нападению подверглось здание Генконсульства РФ в Харькове. Нападавшие забросали территорию диппредставительства различными предметами и ёмкостью с трудновыводимыми жидкостями. Диппредставительство во Львове также периодически становится объектом нападения вандалов, любителей коктейлей Молотова и поджигателей фаеров и шин.
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