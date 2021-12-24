Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ после атаки на российское генконсульство

Временный поверенный в делах Украины в Москве был вызван в российский МИД после атаки на генконсульство во Львове. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространённом в пятницу. Произошедшее в министерстве назвали террористическим актом, а представителю Украины был заявлен решительный протест.

"В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", — заявили на Смоленской площади.

Российская сторона рассчитывает, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, в частности выявят и привлекут к ответственности всех виновных, предоставив гарантии, что подобное не повторится.