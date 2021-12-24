Петербургские волонтёры нашли бабушку-маугли в "мусорной квартире"

Вход в квартиру. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге нашли заваленную мусором квартиру с едва соображающей бабушкой и еле живыми собаками. Об этом Лайфу сообщил очевидец.

В Петербурге инициативная группа разыскивала пропавшего питомца. Волонтёры проследовали по адресу, где мог находиться рыжий чихуа-хуа. Поднявшись на второй этаж и найдя нужную квартиру, они лицезрели ужасную картину.

Причём поначалу дверь никто не открывал, из-за неё несло мертвечиной, лаяли собаки. Оказалось, что в двери нет замка, а держится она на верёвке. После удачной попытки отворить проход на лестничную клетку вывалилось огромное количество мусора.

Бабушка. Видео © LIFE

Внутри отходы и старые вещи заполнили всю квартиру до самого потолка, перемещаться можно было лишь по небольшому "тоннелю". Помимо ужасного запаха квартира кишела огромным количеством тараканов и мух. По помещению бегали и лаяли пять собак, одна из них сразу же выскочила в подъезд.

Пытаясь обнаружить хозяйку квартиры, волонтёры наткнулись на лежащую в проходе бабушку, которая полностью слилась с окружением. Пенсионерка практически не воспринимала окружающую действительность, лишь просила жестами говорить громче и спрашивала о состоянии своей дочери.

Пропавшего чихуа-хуа группа не нашла, только старых и облезших собак, некоторые из них не могли даже двигаться.

Волонтёры оставили бабушке продукты, чай и собачий корм.

Вырвавшаяся на свободу голодная собака. Видео © LIFE