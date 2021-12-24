В распоряжении телеграм-канала SHOT появилось видео с моментом расстрела инструктора в томском тире. На кадрах один из посетителей о чём-то говорит с работником тира, а затем стреляет ему в живот. Сам нападавший затем покончил с собой, инструктор тоже погиб.