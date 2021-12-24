Появилось видео с моментом расстрела инструктора в томском тире
Сегодня там проводились соревнования по практической стрельбе. Сейчас на месте трагедии работают следователи.
Момент расстрела инструктора в томском тире. Видео © SHOT
В распоряжении телеграм-канала SHOT появилось видео с моментом расстрела инструктора в томском тире. На кадрах один из посетителей о чём-то говорит с работником тира, а затем стреляет ему в живот. Сам нападавший затем покончил с собой, инструктор тоже погиб.
Напомним, ЧП произошло в Советском районе Томска, где сегодня проводились соревнования по практической стрельбе. На месте трагедии работают следователи, возбуждено уголовное дело.
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