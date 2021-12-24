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Появилось видео с моментом расстрела инструктора в томском тире

Сегодня там проводились соревнования по практической стрельбе. Сейчас на месте трагедии работают следователи.

24 декабря, 15:29

Момент расстрела инструктора в томском тире. Видео © SHOT

В распоряжении телеграм-канала SHOT появилось видео с моментом расстрела инструктора в томском тире. На кадрах один из посетителей о чём-то говорит с работником тира, а затем стреляет ему в живот. Сам нападавший затем покончил с собой, инструктор тоже погиб.

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Напомним, ЧП произошло в Советском районе Томска, где сегодня проводились соревнования по практической стрельбе. На месте трагедии работают следователи, возбуждено уголовное дело.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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