Прокуратура Украины намерена просить об аресте Порошенко
20 декабря стало известно, что экс-президенту предъявлено обвинение в госизмене. Политик покинул страну после попытки вызвать его на допрос.
Фото © ТАСС / Иван Николаев
Генеральная прокуратура Украины подготовила ходатайство об аресте бывшего президента страны Петра Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около 2,7 млрд рублей). Об этом со ссылкой на ведомство сообщает телеграм-канал 112.ua.
"В офисе генпрокурора подтвердили, что согласовали ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко в виде ареста", — сказано в посте.
Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Рады Кучеренко предрёк Зеленскому судьбу сбежавшего с Украины Порошенко. Парламентарий отметил, что с моральной точки зрения ему крайне неприятно наблюдать ситуацию, случившуюся с экс-президентом.
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