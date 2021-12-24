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Прокуратура Украины намерена просить об аресте Порошенко

20 декабря стало известно, что экс-президенту предъявлено обвинение в госизмене. Политик покинул страну после попытки вызвать его на допрос.

24 декабря, 15:22

Фото © ТАСС / Иван Николаев

Генеральная прокуратура Украины подготовила ходатайство об аресте бывшего президента страны Петра Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около 2,7 млрд рублей). Об этом со ссылкой на ведомство сообщает телеграм-канал 112.ua.

"В офисе генпрокурора подтвердили, что согласовали ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко в виде ареста", — сказано в посте.

Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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