Прокуратура Украины намерена просить об аресте Порошенко

Генеральная прокуратура Украины подготовила ходатайство об аресте бывшего президента страны Петра Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около 2,7 млрд рублей). Об этом со ссылкой на ведомство сообщает телеграм-канал 112.ua.

"В офисе генпрокурора подтвердили, что согласовали ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко в виде ареста", — сказано в посте.