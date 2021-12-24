Роскомнадзор пригрозил Google и Meta новыми оборотными штрафами
На текущий момент неудалёнными остаются более двух с половиной тысяч запрещённых материалов в Facebook и Instagram, сообщили в ведомстве.
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Американским компаниям Meta Platforms и Google грозят новые оборотные штрафы в случае неудаления противоправной информации. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роскомнадзора. Там подсчитали, что на текущий момент неудалёнными остаются более 2,6 тысячи материалов в Facebook и Instagram.
"Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 млн рублей. У Google неудалёнными остаются более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов — 51,5 млн рублей", — сказали в пресс-службе.
Наличие материалов с запрещённой информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, "предусматривает повторное привлечение указанных компаний к ответственности с наложением оборотных штрафов", напомнили в Роскомнадзоре.
Ранее, в пятницу, суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. В Google заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги. Оборотный штраф в 1,9 млрд рублей за те же нарушения получила и компании Meta (Facebook).
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