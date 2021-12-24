Роскомнадзор пригрозил Google и Meta новыми оборотными штрафами

Американским компаниям Meta Platforms и Google грозят новые оборотные штрафы в случае неудаления противоправной информации. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роскомнадзора. Там подсчитали, что на текущий момент неудалёнными остаются более 2,6 тысячи материалов в Facebook и Instagram.

"Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 млн рублей. У Google неудалёнными остаются более 2,6 тыс. материалов, в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов — 51,5 млн рублей", — сказали в пресс-службе.