Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что украинцы "придумали" РФ и СССР

"Мы придумали вашу Россию. И мы придумали ваш Советский Союз. В лучшие годы Советского Союза им правили украинцы, "днепропетровский клан". Мы почитали Героев Советского Союза — украинцев с фамилиями на -енко. Если бы не Украина, то не было бы никакой Российской империи, которую придумал наш Феофан Прокопович. <...> Мы авторы этих двух империй", — заявил Арестович.