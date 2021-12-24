Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что украинцы "придумали" РФ и СССР

Чиновник отметил, что в Советском Союзе было очень много героев с фамилией на -енко, а в лучшие годы страной правил "днепропетровский клан".

Россию и СССР придумали украинцы, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире ютуб-канала Politeka.

"Мы придумали вашу Россию. И мы придумали ваш Советский Союз. В лучшие годы Советского Союза им правили украинцы, "днепропетровский клан". Мы почитали Героев Советского Союза — украинцев с фамилиями на -енко. Если бы не Украина, то не было бы никакой Российской империи, которую придумал наш Феофан Прокопович. <...> Мы авторы этих двух империй", — заявил Арестович.

Кроме того, по словам советника главы Офиса президента Украины, к "созданию России" причастен и гетман Иван Мазепа (предал царя Петра I и перешёл на сторону шведского короля Карла XII во время Северной войны), который "Петра вилкой научил есть и типографии открыл".