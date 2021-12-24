Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском в волшебных санях

Сервис Flightradar24 зафиксировал оленью упряжку Санта-Клауса в небе над Арктикой, а сейчас он пролетает над Румынией. Борт "Санта-1" с регистрационным номером R3DN053 передвигается со скоростью 1054 километра в час на высоте 11,6 километра.

В типе воздушного судна прописано слово "сани", а в графе "Регистрация" — "HOHOHO". Санта-Клаус ежегодно облетает весь мир и возвращается на Северный полюс.

Рождественский рейс уже видели пролетающим над Якутском. Санта-Клаус успел выпить чашку какао, отметила пресс-служба Объединённого командования ПВО США и Канады (NORAD) в "Твиттере".

People are reporting a sleigh with reindeer in the skies over Yakutsk, Russia. Yakutsk is the largest city in the world in the permafrost zone and is one of the coldest cities on Earth. Santa is enjoying a hot cup of cocoa with these harsh temperatures. #NORADTracksSanta pic.twitter.com/6rMz3KdJZu — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021

"Люди сообщают, что видели в небе над Якутском в России сани с оленями. Якутск — крупнейший город мира из находящихся в зоне вечной мерзлоты и один из самых холодных городов на Земле. Санта при такой суровой температуре с удовольствием пьёт чашку горячего какао", — говорится в посте.

Отправился в своё "турне" Санта-Клаус около 14:00 по мск. Волшебник уже побывал в нескольких населённых пунктах на Чукотке (посёлок Провидения). Потом последовал в сторону Тихого океана, посетил несколько островов, а затем вернулся к своей траектории по территории России. Он уже миновал Украину, Молдавию и теперь пересекает границу Румынии.