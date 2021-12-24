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Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском в волшебных санях

Свой путь волшебник начал на Северном полюсе около четырёх часов назад, первой остановкой стал посёлок Провидения.

24 декабря, 15:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сервис Flightradar24 зафиксировал оленью упряжку Санта-Клауса в небе над Арктикой, а сейчас он пролетает над Румынией. Борт "Санта-1" с регистрационным номером R3DN053 передвигается со скоростью 1054 километра в час на высоте 11,6 километра.

В типе воздушного судна прописано слово "сани", а в графе "Регистрация" — "HOHOHO". Санта-Клаус ежегодно облетает весь мир и возвращается на Северный полюс.

Рождественский рейс уже видели пролетающим над Якутском. Санта-Клаус успел выпить чашку какао, отметила пресс-служба Объединённого командования ПВО США и Канады (NORAD) в "Твиттере".

"Люди сообщают, что видели в небе над Якутском в России сани с оленями. Якутск — крупнейший город мира из находящихся в зоне вечной мерзлоты и один из самых холодных городов на Земле. Санта при такой суровой температуре с удовольствием пьёт чашку горячего какао", — говорится в посте.

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Отправился в своё "турне" Санта-Клаус около 14:00 по мск. Волшебник уже побывал в нескольких населённых пунктах на Чукотке (посёлок Провидения). Потом последовал в сторону Тихого океана, посетил несколько островов, а затем вернулся к своей траектории по территории России. Он уже миновал Украину, Молдавию и теперь пересекает границу Румынии.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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