Сухопутные войска России по всем фронтам превосходят армию и корпус морской пехоты США, и это станет очевидным, если они схлестнутся в бою на Украине. Такой прогноз озвучил эксперт американского журнала The American Conservative, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

По его словам, власти России проводят грамотные военные реформы, в отличие от США. Он отметил, что в Вашингтоне до сих пор продолжают следовать политике многообразия и инклюзивности, что лишает американские войска целеустремлённости и сплочённости.

"Мы до сих пор не научились воевать эффективно, как единый боевой организм", — констатирует Макгрегор.

Вместе с тем эксперт напомнил о провале Вашингтона в Афганистане и Ираке. В случае, если США начнут вооружённый конфликт с РФ из-за Украины, американцы запросто могут стать "лёгкой добычей" для российских военных, подчеркнул он. Однако администрация президента США Джо Байдена делает вид, что не замечает этого, поскольку не желает признавать собственную неправоту, заключил Макгрегор.

Между тем ранее в США заявили о недопустимости отправки американских солдат на войну за Украину. По мнению эксперта, Вашингтону также следует снижать уровень напряжённости в отношениях с Россией.