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Более пяти миллионов рублей собрал аукцион "Культурного кода" для фонда Хабенского

С молотка ушло 12 картин, 11 из которых — работы современных российских художников. Кроме того, ещё шесть полотен были выставлены для покупки по фиксированной стоимости.

24 декабря, 15:54

© Предоставлено Лайфу

Более пяти миллионов рублей собрал аукцион "Культурного кода" для фонда Хабенского. Видео © Предоставлено Лайфу

В Москве в Государственном историческом музее прошёл благотворительный аукцион работ резидентов проекта "Культурный код" президентской платформы "Россия — страна возможностей". В результате продажи картин удалось выручить более пяти миллионов рублей, средства направят в благотворительный фонд известного актёра Константина Хабенского, который помогает детям с онкологией. В аукционе приняли участие представители органов власти и бизнес-сообщества, руководители крупнейших организаций и предприятий, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Лайфа.

"Вот уже два года проект "Культурный код" переходит из региона в регион, меняет города и жизнь людей, которые живут в домах с этими муралами от художников со всего мира. А сегодня проект стал основой для этого благотворительного вечера, чтобы изменить жизнь тех детей, которым фонд Хабенского и врачи ещё смогут помочь. Спасибо за ваше неравнодушное участие", — обратился к гостям начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

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Уточняется, что в общей сложности с молотка ушло12 картин, 11 из которых — работы современных российских художников. Помимо этого, шесть полотен были выставлены для покупки по фиксированной стоимости.

Картины с аукциона © Предоставлено Лайфу

Картины с аукциона © Предоставлено Лайфу

Напомним, что "Культурный код" — это первый творческий проект платформы "Россия — страна возможностей", объединяющий как российских, так и зарубежных художников. Сегодня более 100 работ таких мастеров со всего света можно увидеть в восьми городах России. Среди них — Одинцово, Солнечногорск (Подмосковье), Москва, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, арт-кластер "Таврида" (Крым) и Солнечнодольск (Ставропольский край).

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А ранее Лайф сообщал, что на лечение тяжелобольных детей в России дополнительно выделят почти 22 миллиарда рублей. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, серьёзный диагноз ребёнка является настоящим испытанием для всей семьи, в том числе и в финансовом плане.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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