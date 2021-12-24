Более пяти миллионов рублей собрал аукцион "Культурного кода" для фонда Хабенского. Видео © Предоставлено Лайфу

В Москве в Государственном историческом музее прошёл благотворительный аукцион работ резидентов проекта "Культурный код" президентской платформы "Россия — страна возможностей". В результате продажи картин удалось выручить более пяти миллионов рублей, средства направят в благотворительный фонд известного актёра Константина Хабенского, который помогает детям с онкологией. В аукционе приняли участие представители органов власти и бизнес-сообщества, руководители крупнейших организаций и предприятий, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Лайфа.

"Вот уже два года проект "Культурный код" переходит из региона в регион, меняет города и жизнь людей, которые живут в домах с этими муралами от художников со всего мира. А сегодня проект стал основой для этого благотворительного вечера, чтобы изменить жизнь тех детей, которым фонд Хабенского и врачи ещё смогут помочь. Спасибо за ваше неравнодушное участие", — обратился к гостям начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Уточняется, что в общей сложности с молотка ушло12 картин, 11 из которых — работы современных российских художников. Помимо этого, шесть полотен были выставлены для покупки по фиксированной стоимости.

Картины с аукциона © Предоставлено Лайфу

Напомним, что "Культурный код" — это первый творческий проект платформы "Россия — страна возможностей", объединяющий как российских, так и зарубежных художников. Сегодня более 100 работ таких мастеров со всего света можно увидеть в восьми городах России. Среди них — Одинцово, Солнечногорск (Подмосковье), Москва, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, арт-кластер "Таврида" (Крым) и Солнечнодольск (Ставропольский край).