Лукашенко станцевал с финалисткой конкурса "Мисс Беларусь" на новогоднем балу
Судя по соцсетям, Владлена работает инспектором Могилёвской таможни. В торжестве, которое посетил глава республики, участвовало 337 девушек и юношей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Владлена Зайцева на новогоднем балу. Фото © Сайт президента Белоруссии
Новогодний бал с участием Александра Лукашенко. Видео © t.me / pul_1
Появилось видео с традиционного для Белоруссии новогоднего бала для молодёжи, который прошёл во Дворце независимости в Минске. На нём президент республики Александр Лукашенко танцует уже с юной Владленой Зайцевой. Ролик опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".
На кадрах девушки танцуют с кавалерами. Среди них с участницей "Мисс Беларусь – 21" вальсирует и глава республики. Лукашенко и его спутница мило общаются и улыбаются. О Владлене известно, что она работает на таможне в Могилёве.
"Смотрел на членов правительства, министров — работали бы так, как пляшут! Ты их за два дня оттренировал так, как я их за несколько десятков лет не научил", — похвалил белорусский президент главу Минкульта.
В прошлом году Лукашенко по традиции участвовал в мероприятии, и в тот раз тоже танцевал с шатенкой.
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