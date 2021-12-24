Лукашенко станцевал с финалисткой конкурса "Мисс Беларусь" на новогоднем балу

Новогодний бал с участием Александра Лукашенко. Видео © t.me / pul_1

Появилось видео с традиционного для Белоруссии новогоднего бала для молодёжи, который прошёл во Дворце независимости в Минске. На нём президент республики Александр Лукашенко танцует уже с юной Владленой Зайцевой. Ролик опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

На кадрах девушки танцуют с кавалерами. Среди них с участницей "Мисс Беларусь – 21" вальсирует и глава республики. Лукашенко и его спутница мило общаются и улыбаются. О Владлене известно, что она работает на таможне в Могилёве.

"Смотрел на членов правительства, министров — работали бы так, как пляшут! Ты их за два дня оттренировал так, как я их за несколько десятков лет не научил", — похвалил белорусский президент главу Минкульта.