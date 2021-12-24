В Лобне фабрика первой в России начала производить упаковку с растительными полимерами

В подмосковной Лобне компания Tetra Pak начала производить упаковку с полимерами на основе растительного сырья. С такой технологией она стала первой в России и странах ЕАЭС, это наиважнейший шаг для развития экологического производства в регионе, заявил зампредседателя Правительства Московской области Вячеслав Духин в беседе с телеканалом "360".

"Это первая не только на этом предприятии, но и в Московской области линия по производству упаковки из растительного сырья. Конечно, с точки зрения зелёной повестки, которая становится всё более и более актуальной, это очень важная история", — сообщил член подмосковного кабмина.

Духин отметил, что в регионе вопросу экологии уделяется повышенное внимание. Например, Подмосковье раньше всех в России закрыло все полигоны, которые появились в советское время и "отравляли жизнь жителям". Также в регионе работает современная система переработки отходов, включающая несколько комплексов. А вместе с тем Московская область первой в стране начала полноценно разделять мусор.

"Следующий этап — это развитие дальнейшей переработки. А предприятия, которые производят упаковку, могут внести очень существенный вклад, производя то, что перерабатывать и утилизировать в дальнейшем будет легко", — заметил Духин.

На полках магазинов уже есть продукция в новой упаковке, и в дальнейшем её станет больше. Зампред подмосковного правительства надеется, что со временем производство расширится и этому примеру последуют другие производители.