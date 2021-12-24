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Регион
Опубликовано 24 декабря 2021, 19:37

"Сходят с ума": Джабаров назвал беспределом обвинения Украины в адрес главы Минтранса из-за рейсов в Крым

В Киеве так и будут изгаляться, пока народ Незалежной не снесёт нынешнюю власть, указал сенатор. По-другому истерику не остановить.

Уголовное дело, заведённое на Украине в отношении главы Минтранса РФ Виталия Савельева из-за "незаконного" авиасообщения с Крымом, — беспредел, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Они там просто сходят с ума. Реально. Потому что Россия направляет самолёты по приказу своего министра внутри своей территории", — сказал парламентарий в беседе с Лайфом.

Джабаров отметил, что, несмотря на разговоры украинской стороны о принадлежности Крыма, вопрос закрыт с 2014 года: полуостров — часть России. В том числе Москва решает, каким образом налажено сообщение с регионом и "как пролетают самолёты", эти темы не касаются Киева. Сенатор считает, что Следственный комитет России тоже должен заводить встречные уголовные дела "за такие злостные нарушения закона".

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"Извините, это становится уже беспределом. Это истерика, которая никак не может остановиться. Они так и будут изгаляться, наверное, пока эта власть не будет снесена самим народом Украины", — добавил Джабаров.

По его словам, на такие действия украинской стороны не нужно обращать внимание, ведь в Незалежной постоянно пытаются найти информационный повод с целью обвинения России в чём-либо.

"Глупость несусветная просто! Лучше бы они обвиняли тех, кто даёт команды обстреливать Донбасс", — заключил сенатор.

Ранее на Украине завели дело на главу Минтранса РФ Савельева за авиасообщение с Крымом. Под раздачу попал и один из заместителей министра, однако его имя не называется. Их подозревают в "незаконной переправке лиц" через границу Незалежной.

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Глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Юлия Архипова
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