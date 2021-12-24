"Сходят с ума": Джабаров назвал беспределом обвинения Украины в адрес главы Минтранса из-за рейсов в Крым

В Киеве так и будут изгаляться, пока народ Незалежной не снесёт нынешнюю власть, указал сенатор. По-другому истерику не остановить.

Уголовное дело, заведённое на Украине в отношении главы Минтранса РФ Виталия Савельева из-за "незаконного" авиасообщения с Крымом, — беспредел, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Они там просто сходят с ума. Реально. Потому что Россия направляет самолёты по приказу своего министра внутри своей территории", — сказал парламентарий в беседе с Лайфом.

Джабаров отметил, что, несмотря на разговоры украинской стороны о принадлежности Крыма, вопрос закрыт с 2014 года: полуостров — часть России. В том числе Москва решает, каким образом налажено сообщение с регионом и "как пролетают самолёты", эти темы не касаются Киева. Сенатор считает, что Следственный комитет России тоже должен заводить встречные уголовные дела "за такие злостные нарушения закона".

"Извините, это становится уже беспределом. Это истерика, которая никак не может остановиться. Они так и будут изгаляться, наверное, пока эта власть не будет снесена самим народом Украины", — добавил Джабаров.

По его словам, на такие действия украинской стороны не нужно обращать внимание, ведь в Незалежной постоянно пытаются найти информационный повод с целью обвинения России в чём-либо.

"Глупость несусветная просто! Лучше бы они обвиняли тех, кто даёт команды обстреливать Донбасс", — заключил сенатор.