Апелляционный суд счёл законной оценку принадлежащих Грудинину акций совхоза имени Ленина

Десятый арбитражный апелляционный суд счёл законным отказ в иске экс-руководителя ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, который просил признать недостоверным отчёт по оценке принадлежащих ему акций компании. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), ссылаясь на материалы суда.

Основанием для иска стало вступившее в силу решение суда от 2018 года о взыскании с Грудинина 1 млрд 66 млн рублей в пользу ЗАО "Совхоз имени Ленина" за причинённый ущерб предприятию. Однако бизнесмен тогда отказался выполнять решение инстанции, в связи с чем против него возбудили исполнительное производство. Приставы оценили акции компании, принадлежащие Грудинину.

В конечном счёте пакет из 974 391 акции Грудинина был оценён в 630 млн рублей. Предприниматель же настаивает на сумме 4,8 млрд рублей. Это и стало причиной оспаривания в суде экспертной оценки.

Помимо этого, суд подтвердил притворность сделки, согласно которой 33% акций ЗАО "Совхоз имени Ленина" оказались в капиталах двух сомнительных компаний (ООО "Альфа" и ООО "Центр-Инвест"), генеральным директором которых является сам Грудинин. Эти фирмы предприниматель открыл в 2019 году. Отмечается, что учредителями данных компаний также оказались бывшие сотрудники предприятия.