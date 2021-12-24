Пуск "Ангары-А5" с Плесецка перенесли за полторы минуты до старта

Пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5", который должен был состояться 24 декабря на космодроме Плесецк в Архангельской области, перенесли на неопределённую дату из-за неполадок в наземном комплексе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в военном ведомстве.

"За полторы минуты до старта "Ангары" сформировалась команда автоматики на отбой пуска", — цитирует агентство собеседника.

Стоит отметить, что это уже второй по счёту перенос испытательного пуска ракеты — изначально он планировался на 23 декабря. Первый старт "Ангары" был произведён с Плесецка 23 декабря 2014 года, а второй — 14 декабря 2020 года. Событие тогда эмоционально прокомментировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.