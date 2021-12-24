Росздравнадзор разрешил выпуск первого компонента антиковидной вакцины "Спутник М"
Она появится в гражданском обороте после того, как будет получено разрешение на производство второго компонента.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения разрешила выпуск первого компонента антиковидной вакцины для подростков "Спутник М". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора. Изначально в реестре Росздравнадзора появились данные о том, что первые две партии "Спутника М" уже выпущены в гражданский оборот.
"Выданы разрешения на две партии первого компонента вакцины "Спутник М", и, только когда будут выданы разрешения на второй компонент, вакцина будет выпущена в гражданский оборот держателем регистрационного удостоверения", — указывается в сообщении.
Напомним, что препарат "Спутник M" близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст. Буква М означает, что вакцина разработана для младших пациентов — в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.
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