Росздравнадзор разрешил выпуск первого компонента антиковидной вакцины "Спутник М"

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения разрешила выпуск первого компонента антиковидной вакцины для подростков "Спутник М". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора. Изначально в реестре Росздравнадзора появились данные о том, что первые две партии "Спутника М" уже выпущены в гражданский оборот.

"Выданы разрешения на две партии первого компонента вакцины "Спутник М", и, только когда будут выданы разрешения на второй компонент, вакцина будет выпущена в гражданский оборот держателем регистрационного удостоверения", — указывается в сообщении.