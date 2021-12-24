Депутат Горелкин объяснил необходимость в оборотных штрафах для Google и Meta

Механизм оборотных штрафов призван улучшить отношение к российскому законодательству. Об этом в беседе с Лайфом рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Если вы хотите работать и зарабатывать, то вы должны уважать российское право, уважать интересы и права российских пользователей", — указал собеседник.

По словам Горелкина, ранние щадящие штрафы были поводом для насмешек над Россией.

"Многие эксперты говорили, что те штрафы, которые вменяли "Гуглу" и "Фейсбуку" до этого, измерялись тысячами рублей и над этими штрафами смеялись. Ситуация была очень странная и неприемлемая и абсолютно недопустимая с точки зрения авторитета нашей страны", — подчеркнул парламентарий.

Если IT-гиганты откажутся выплачивать штрафы и продолжат систематически нарушать российские законы, то у РФ есть и другие эффективные меры по борьбе с нарушителями.

"Например, для "Гугла" это может быть блокировка счетов российского юридического лица. Для "Фейсбука" — запрет на рекламную деятельность, то есть сани будут более тяжёлыми", — объяснил Горелкин.

Также зампредседателя думского комитета напомнил, что со следующего года в силу вступает закон о "приземлении" IT-гигантов. В случае отказа следовать документу компаниям могут грозить запреты на размещение рекламы, получение денежных переводов от российских пользователей, а также полная блокировка.

"Это очень малая веха в развитии наших отношений, прежде всего с американским бигтехом. В этом законе прописаны санкции и даже блокировка, но я надеюсь, что до этого не дойдёт", — заключил Горелкин.