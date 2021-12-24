Инфекционист Спектор назвал специфические симптомы омикрон-штамма у привитых от ковида

У вакцинированных против коронавируса могут быстро проявиться специфические симптомы нового варианта инфекции "омикрон". Об этом сообщил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.

Британская газета Express пишет, что у вакцинированных пациентов, заражённых омикрон-штаммом, фиксируются тошнота, головная боль и потеря аппетита. У них также наблюдается невысокая температура, бывает рвота. Вместе с тем пациенты говорили о боли в горле. Кроме того, есть четыре основных симптома штамма коронавируса "омикрон": насморк, заложенность носа, слабость и кашель.