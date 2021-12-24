Инфекционист Спектор назвал специфические симптомы омикрон-штамма у привитых от ковида
В том числе у них болит голова, наблюдаются потеря аппетита и тошнота, у некоторых даже была рвота. Но есть и другие признаки, они проявляются быстро.
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У вакцинированных против коронавируса могут быстро проявиться специфические симптомы нового варианта инфекции "омикрон". Об этом сообщил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.
Британская газета Express пишет, что у вакцинированных пациентов, заражённых омикрон-штаммом, фиксируются тошнота, головная боль и потеря аппетита. У них также наблюдается невысокая температура, бывает рвота. Вместе с тем пациенты говорили о боли в горле. Кроме того, есть четыре основных симптома штамма коронавируса "омикрон": насморк, заложенность носа, слабость и кашель.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "омикрон" выявили уже в 110 странах мира. Первичные данные указывают на то, что эта мутация распространяется гораздо быстрее "дельты" и может быть менее серьёзной.
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