Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв опубликовал первый пост в "Инстаграме" после того, как его избили студенты прямо в центре Москвы. В первую очередь спортсмен поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, и отметил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

"Моё состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам", — написал 32-летний фигурист, подчеркнув, что выполняет все рекомендации врачей, чтобы поскорее вернуться к полноценной жизни.

Соловьёв отметил, что изначально не хотел, чтобы вся эта история с избиением становилась поводом для шумихи. Однако его директор Елена решила иначе. Фигурист пояснил, что только сейчас понял, что это было правильно, поскольку публика должна увидеть, что "любое действие предполагает ответственность".