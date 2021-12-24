"Полон решимости победить травму": Избитый фигурист Соловьёв обратился к фанатам с больничной койки
Спортсмен отметил, что изначально не хотел, чтобы история стала поводом для шумихи, однако его директор решила иначе. Чемпион ОИ признался, что только сейчас понял — такой подход правильный.
Дмитрий Соловьёв. © Instagram / dmitry_solovyev
Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв опубликовал первый пост в "Инстаграме" после того, как его избили студенты прямо в центре Москвы. В первую очередь спортсмен поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, и отметил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.
"Моё состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам", — написал 32-летний фигурист, подчеркнув, что выполняет все рекомендации врачей, чтобы поскорее вернуться к полноценной жизни.
Соловьёв отметил, что изначально не хотел, чтобы вся эта история с избиением становилась поводом для шумихи. Однако его директор Елена решила иначе. Фигурист пояснил, что только сейчас понял, что это было правильно, поскольку публика должна увидеть, что "любое действие предполагает ответственность".
Вместе с тем спортсмен трогательно признался в любви своей девушке кёрлингистке Анне Сидоровой, за которую заступился той роковой ночью. Соловьёв добавил, что её поддержка и забота "творят чудеса".
Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело. Напавшими оказались двое студентов-первокурсников, которые приехали в столицу из Читы. Оба арестованы.
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