Профсоюз угольщиков: Клятва горняка — способ переложить ответственность на шахтёров

Власти Кузбасса хотят в клятве горняка переложить ответственность за происходящее под землёй на шахтёров. Об этом сообщил первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов в беседе с "Газетой.ru".

"Это беспокоит, если честно. Сейчас подобной клятвой думают переложить ответственность на работника. Ничего плохого нет [в клятве], но и ничего хорошего. Она не решает проблему. Потому что проблема не только в нарушениях людей, а в контроле за ними. А самое главное — по всей цепочке, а это уже серьёзно", — сказал он.

По словам Бадалова, шахтёры должны "неукоснительно" соблюдать правила. В случае их невыполнения следует прибегать к дисциплинарным выговорам, которые устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Помимо того, Бадалов уверен, что подобную клятву следует придумать и для представителей других профессий, в том числе и для депутатов. Так, ранее угольщики работали по уставу о дисциплине труда. В него входили такие же идеи, которые прописаны сегодня в клятве, отметил он. Однако устав отменили после забастовок шахтёров, выступавших против него.