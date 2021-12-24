Зеленский станет звездой "голубого огонька" "Вечернего квартала"
В записи новогоднего выпуска шоу также приняли участие музыкальные коллективы MOZGI, "Антитела" и "Мумий Тролль".
Фото © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой снялись в новогоднем выпуске юмористической программы "Вечерний квартал". Об этом рассказала актриса студии "Квартал-95" Елена Кравец в беседе с Unian.net.
"Владимир немного подыграл нам в номере, о котором даже не знал. Драматургия была в том, чтобы он делал то, что ему говорят. Не буду спойлерить", — сообщила артистка.
По её словам, в новогоднем выпуске шоу телезрителей ожидают музыкальные сюрпризы от групп MOZGI, "Антитела", "Мумий Тролль". Кроме того, в записи участвовали София Ротару, Monatik, Иван Дорн и другие. В "Вечернем квартале" украинцы увидят выступление и "Квартала бэнд".
Ранее Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть шоу "Квартала-95". Глава Украины признался, что пишет участникам программы, что ему понравилось, а что не очень.
Комментариев: 0