Зеленский станет звездой "голубого огонька" "Вечернего квартала"

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой снялись в новогоднем выпуске юмористической программы "Вечерний квартал". Об этом рассказала актриса студии "Квартал-95" Елена Кравец в беседе с Unian.net.

"Владимир немного подыграл нам в номере, о котором даже не знал. Драматургия была в том, чтобы он делал то, что ему говорят. Не буду спойлерить", — сообщила артистка.

По её словам, в новогоднем выпуске шоу телезрителей ожидают музыкальные сюрпризы от групп MOZGI, "Антитела", "Мумий Тролль". Кроме того, в записи участвовали София Ротару, Monatik, Иван Дорн и другие. В "Вечернем квартале" украинцы увидят выступление и "Квартала бэнд".