Исследование: Ежегодно почти 20% россиян подрабатывают Дедом Морозом и Снегурочкой

Ежегодно 18% россиян одеваются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы подработать в новогодние праздники. Такие результаты исследования сервисов "Авито.Работа" и GigAnt опубликовала "Газета.ru", отметив, что в нём приняли участие 10 тысяч наших соотечественников в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Причём столько же (18%) респондентов отметили, что подрабатывали Дедом Морозом и Снегурочкой хотя бы раз в своей жизни. А для 34% аниматоров такой опыт оказался единичным. Кроме того, подобную подработку чаще всего выбирают граждане в возрасте от 18 до 24 лет, на них приходится 28%, от 25 до 35 лет — 21%, а 14% — люди постарше.

Среди городов-миллионников интерес к аниматорству чаще проявляют в Уфе, Казани и Перми, а меньше всего — в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. При этом 48% россиян отметили, что подрабатывают в новогодние праздники, чтобы получить дополнительный заработок и пополнить бюджет. Чуть меньше (42%) выходят, потому что им нравится общаться с детьми и радовать людей.

В среднем планируют заработать в новогодние праздники в качестве аниматоров 6–10 тысяч рублей жители Уфы (9%), Казани (12%) и Перми (12%). А в Красноярске, Новосибирске и Екатеринбурге россияне ожидают доход более 20 тысяч рублей, на них приходится 13%, 11% и 10% соответственно. При этом на подобный заработок рассчитывают 9% москвичей и 7% петербуржцев.