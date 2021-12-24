На Украине у члена Конституционного суда нашли незадекларированный участок в Крыму

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины нашло у судьи Конституционного суда (КСУ) Виктора Кривенко участок в Крыму, который не был задекларирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"НАПК по результатам полной проверки деклараций судей КСУ выявило у судьи Виктора Кривенко недостоверные сведения на четыре миллиона гривен (более 10,7 миллиона рублей. — Прим. Лайфа). Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым (Республика Крым в России. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

А у ещё одного служителя Фемиды — Александра Касминина — нашли незадекларированную квартиру площадью 150,5 кв.м в Киеве стоимостью около 2,4 миллиона гривен (более 6,4 миллиона рублей).

Также доход в 239 тысяч гривен (около 643 тысяч рублей) не указал в декларации за 2019 год судья КСУ Владимир Мойик. Эти деньги он получил в качестве освобождения от уплаты долга по кредиту. Кроме того, незначительные правонарушения, влекущие административную или уголовную ответственность, обнаружены в декларациях ещё нескольких судей.