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На Украине у члена Конституционного суда нашли незадекларированный участок в Крыму

А другой служитель Фемиды не внёс в декларацию данные о своей квартире в Киеве на сумму более 6,4 миллиона рублей.

24 декабря, 19:09

Фото © Pixabay

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины нашло у судьи Конституционного суда (КСУ) Виктора Кривенко участок в Крыму, который не был задекларирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"НАПК по результатам полной проверки деклараций судей КСУ выявило у судьи Виктора Кривенко недостоверные сведения на четыре миллиона гривен (более 10,7 миллиона рублей. — Прим. Лайфа). Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым (Республика Крым в России. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

А у ещё одного служителя Фемиды — Александра Касминина — нашли незадекларированную квартиру площадью 150,5 кв.м в Киеве стоимостью около 2,4 миллиона гривен (более 6,4 миллиона рублей).

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Также доход в 239 тысяч гривен (около 643 тысяч рублей) не указал в декларации за 2019 год судья КСУ Владимир Мойик. Эти деньги он получил в качестве освобождения от уплаты долга по кредиту. Кроме того, незначительные правонарушения, влекущие административную или уголовную ответственность, обнаружены в декларациях ещё нескольких судей.

Ранее НАПК проверяло декларацию президента Украины Владимира Зеленского. Агентство не выявило признаков незаконного обогащения. Проверка проходила на фоне публикации так называемого досье Пандоры.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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