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Щербакова поднялась на второе место после пересчёта оценок на чемпионате России

На третьем оказалась Софья Муравьёва — ей сняли один балл за задержку старта на две секунды. Лидирует в этой части соревнований Камила Валиева.

24 декабря, 19:35

Фото © Instagram / Анна Щербакова

После пересчёта оценок за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Анна Щербакова поднялась с третьего на второе место. До этого на втором месте была ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва, но ей сняли один балл за задержку старта.

Фигурист обязан встать в стартовую позу за 30 секунд после объявления его фамилии. У Софьи это заняло 32 секунды. В результате у неё 80,87 балла, а Щербакова набрала 81,46 балла. Лучше всех выполнила программу Камила Валиева (90,38). Произвольную программу женщины представят 25 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Ранее Лайф сообщал, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. Менее балла им уступают ещё одни претенденты на поездку на Олимпиаду в Пекин — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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