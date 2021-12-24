Щербакова поднялась на второе место после пересчёта оценок на чемпионате России

После пересчёта оценок за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Анна Щербакова поднялась с третьего на второе место. До этого на втором месте была ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва, но ей сняли один балл за задержку старта.

Фигурист обязан встать в стартовую позу за 30 секунд после объявления его фамилии. У Софьи это заняло 32 секунды. В результате у неё 80,87 балла, а Щербакова набрала 81,46 балла. Лучше всех выполнила программу Камила Валиева (90,38). Произвольную программу женщины представят 25 декабря в 18:00 по московскому времени.