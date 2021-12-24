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Девятилетний мальчик погиб, провалившись под лёд в Ростовской области

По словам одноклассников, школьник планировал поход на реку, так как до этого нашёл молоток и сказал, что будет им бить ледяную толщу.

24 декабря, 19:25

Фото © СУ СКР по Ростовской области

В Морозовском районе Ростовской области произошла трагедия — девятилетний мальчик провалился под лёд и утонул. По данным следствия, он отправился на реку после уроков, планируя добраться до магазина, где работает его мать. Впоследствии жители обнаружили на берегу рюкзак. Позже тело ребёнка было обнаружено в реке Быстрой под слоем льда.

"Опрошенные в ходе проверки одноклассники школьника пояснили, что после учебных занятий видели у него в руках молоток, который он нашёл на улице, с его слов, он планировал им бить лёд", — сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Признаков насильственной смерти, каких-либо телесных повреждений на теле мальчика обнаружено не было, сообщает СК РФ. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

В Рязанской области двое детей провалились под лёд и утонули

В Рязанской области двое детей провалились под лёд и утонули

Ранее Лайф рассказывал, что другой девятилетний мальчик провалился под лёд в Подмосковье и тоже погиб. Его приятеля удалось спасти.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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