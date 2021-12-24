В США сенаторы призвали передать Киеву зенитные и противокорабельные комплексы

Два американских сенатора — демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шейхин и республиканец от Огайо Роб Портман — призвали администрацию президента США Джо Байдена передать Украине оружие, которое она сможет применять против самолётов и кораблей. Об этом говорится в статье парламентариев в газете The Washington Post.

Сенаторы упомянули, что с 2014 года США оказали Украине военную помощь уже на два с половиной миллиарда долларов. В том числе Киеву передавали противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулемёты, но, по мнению политиков, этого мало. Они уверены, что Украину нужно готовить "к активному конфликту в Донбассе, а не к полномасштабному вторжению России".

"В Конгрессе США мы выступаем за увеличение объёмов помощи в сфере безопасности: Соединённые Штаты должны ускорить темпы оказания помощи и предоставить зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы", — пишут сенаторы.

По мнению Портмана и Шейхин, Байдену следует потребовать от России "отвести войска от границы до начала дальнейших переговоров". А также не нужно поддерживать любые попытки заставить Украину "уступить контроль в Донбассе вне рамок Минских соглашений".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила дезинформационную кампанию Запада о "вторжении" России на Украину. Подобные заявления не привносят стабильности и безопасности в международные отношения и региональную повестку, указала дипломат.