Reuters показал "снимки-доказательства" наращивания сил России у границы с Украиной

"Доказательства" якобы имеющего место наращивания военных сил России у украинской границы в виде спутниковых снимков представило британское агентство Reuters. Как утверждается, американская компания Maxar Technologies запечатлела усиление военных баз в нескольких регионах РФ.

Satellite images show Russia still building up forces near Ukraine https://t.co/vT0xwVe4pl pic.twitter.com/437KnvBlYB — Reuters (@Reuters) December 24, 2021

"За последний месяц наши спутниковые снимки с высоким разрешением позволили зафиксировать ряд новых российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль периферии границы с Украиной", — цитирует Reuters сообщение Maxar Technologies, публикуя снимки.

Спутниковые фото крымского направления в публикации отсутствуют. Агентство же пишет, что по состоянию на 13 декабря одна военная база там была наполовину пуста, а сейчас "заполнена военной техникой". Американская компания, говорится в материале, указала на возросшую активность на трёх объектах в Крыму и на пяти на западе России. Одновременно само агентство Reuters признаёт, что не смогло независимо проверить последние изображения от Maxar Technologies.

Как писал Лайф ранее, Bloomberg, ссылаясь на компанию Jane's, которая специализируется на обороне и разведке, сообщал, что Россия "наращивает" войска и технику на границе с Украиной. На это якобы тоже указывают спутниковые снимки, подготовленные британской компанией.