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Reuters показал "снимки-доказательства" наращивания сил России у границы с Украиной

Утверждается, что частная американская компания заметила возросшую активность на трёх объектах в Крыму и на пяти на западе России.

24 декабря, 20:25

Фото © Facebook / ВСУ

"Доказательства" якобы имеющего место наращивания военных сил России у украинской границы в виде спутниковых снимков представило британское агентство Reuters. Как утверждается, американская компания Maxar Technologies запечатлела усиление военных баз в нескольких регионах РФ.

"За последний месяц наши спутниковые снимки с высоким разрешением позволили зафиксировать ряд новых российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль периферии границы с Украиной", — цитирует Reuters сообщение Maxar Technologies, публикуя снимки.

Спутниковые фото крымского направления в публикации отсутствуют. Агентство же пишет, что по состоянию на 13 декабря одна военная база там была наполовину пуста, а сейчас "заполнена военной техникой". Американская компания, говорится в материале, указала на возросшую активность на трёх объектах в Крыму и на пяти на западе России. Одновременно само агентство Reuters признаёт, что не смогло независимо проверить последние изображения от Maxar Technologies.

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Как писал Лайф ранее, Bloomberg, ссылаясь на компанию Jane's, которая специализируется на обороне и разведке, сообщал, что Россия "наращивает" войска и технику на границе с Украиной. На это якобы тоже указывают спутниковые снимки, подготовленные британской компанией.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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