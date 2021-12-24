Что делают 4 тыс. военных инструкторов из США на линии соприкосновения в Донбассе Политолог Марат Баширов полагает, что большая часть из них занята подготовкой ВСУ к военным действиям. Мы часто знаем, где живут эти наёмники, как их зовут и чем именно они заняты. 24 декабря, 15:02 Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на линии соприкосновения в Донбассе находятся четыре тысячи военных инструкторов из США. Делая такое заявление, МИД предупреждает западных партнёров о том, что у нас хорошие разведданные и для нас ситуация в войсках ВСУ прозрачна, а также есть полная информация об этих людях. Когда идёт сложный процесс создания новой конфигурации безопасности, обсуждение между президентами Путиным и Байденом, то понятно, что этому оказывается гигантское сопротивление. В первую очередь со стороны НАТО. Ведь альянс давно втянут в транснациональный бизнес ВПК, для его лоббистов главное — выделение денег на покупку оружия и поиск рынков. А Украина — это целых 40 млн жителей, страна до сих пор использует вооружение СССР. Соответственно, мечта любого человека, который связан с этим бизнесом, — заставить Киев утилизировать советское наследие. Как это было с той же Болгарией, которая похоронила всю советскую технику, чтобы закупить новое вооружение у ВПК, обслуживающего НАТО.

Среди 4 тыс. наёмников США могут быть специалисты разных направлений: инструкторы, которые обучают разным тактикам войны; те, кто работает снайперами и использует высокоточные винтовки, которые поставляются туда из стран НАТО; те, кто обучает использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin. На днях мы видели кадры учений, на которых украинцы отрабатывали использование этой техники.

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Есть и те, кто занимается подготовкой диверсионных групп — разрушением инфраструктуры Донбасса. Вполне возможно, что вскрытую Шойгу провокацию с использованием химического оружия как раз часть этих людей и готовила. Поэтому 4 тыс. — это не только диверсанты. Напомним, министр обороны России объявил, что в Донецкой области находятся более 120 сотрудников американской ЧВК, которые готовят провокации с применением химоружия.

Поэтому когда наш МИД или Минобороны дают эту острую информацию, это на самом деле сигнал для Байдена, он должен понимать, что против него работает его же окружение. Обратите внимание, Шойгу сказал: "120 человек из американской ЧВК", несмотря на то что в этом регионе базируются ЧВК из Польши и Канады. Последняя известна компактным проживанием большой украинской диаспоры. Бывшие граждане Незалежной проходят подготовку в канадских войсках, но сносно говорят на русском языке, хорошо — на украинском. Их легко туда отправлять, не нужен переводчик, потому что обычный солдат Украины не говорит на английском языке.

Когда Сергей Шойгу это сказал, наверняка это сразу перевели и положили Байдену на стол. А он, в свою очередь, дал указание спецслужбам: доложите, что там происходит. Буквально через несколько часов они стали опровергать слова российского министра. Это значит, они посчитали, что это нужно отрицать даже без проверки. Потому что за несколько часов проверить, есть там цистерны с химоружием или нет, невозможно, если только вы сами рядом с ними не стоите. Соответственно, он 100% запросил информацию, но мы не знаем, что ему представили.

Будут совершены провокации или нет, зависит от того, насколько эффективно работают разведслужбы двух республик. Россия, например, может наблюдать из космоса, что там происходит, а спецы ЛДНР могут по земле дойти и поговорить, и сфотографировать. Во многом развитие ситуации будет зависеть от того, насколько сильно Байден, что называется, даст сдачи своим тайным противникам.

Уже были версии о готовящемся нападении на школу от одного из экс-сотрудников ЦРУ, который, как известно, бывшим быть не может. Тут надо смотреть, что это за человек. Поддерживает ли он Байдена — тогда это предупреждение, если против, то это вброс. Потому что до этого мы слышали, что будет отравлена вода в реке Северный Донец, откуда идёт водоснабжение обеих республик. На все эти версии неофициальных лиц вряд ли стоит реагировать. Точно так же, как на вбросы агентствами вроде Bloomberg информации о скоплении российских войск у границ с Украиной. Кто-то заинтересован в покупке или продаже очередных акций, поэтому и играет особым способом, во многом это просто бизнес.

Авторы Марат Баширов