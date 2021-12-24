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Неожиданную причину возникновения болезни Альцгеймера обнаружили учёные

Они пришли к выводу, что фактором риска этого заболевания является метаболический синдром. Авторы проанализировали данные почти о 85 тысячах пациентов.

24 декабря, 20:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сочетание диабета, высокого артериального давления (гипертонии) и ожирения — метаболический синдром, который, по мнению учёных из Южной Кореи, в 11,48 раза увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера. Исследователи целенаправленно изучали взаимосвязь этих заболеваний.

"Мы предполагаем, что связь между метаболическим синдромом и деменцией будет варьироваться в зависимости от типа деменции", — цитирует выводы учёных журнал Diabetology and Metabolic syndrome.

Авторы статьи также пришли к выводу, что метаболический синдром был связан с болезнью Альцгеймера, но не с сосудистой деменцией. Указывается, что в ходе исследования учёные проанализировали данные более чем 84 000 пациентов в возрасте 60 лет и старше.

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Ранее Лайф писал, что биолог Голошейкин перечислил ранние признаки деменции. Первые симптомы заболевания трудно диагностируются, их часто путают с показателями нормального старения или же с реакцией на стресс, предупредил учёный.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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