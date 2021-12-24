Неожиданную причину возникновения болезни Альцгеймера обнаружили учёные
Они пришли к выводу, что фактором риска этого заболевания является метаболический синдром. Авторы проанализировали данные почти о 85 тысячах пациентов.
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Сочетание диабета, высокого артериального давления (гипертонии) и ожирения — метаболический синдром, который, по мнению учёных из Южной Кореи, в 11,48 раза увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера. Исследователи целенаправленно изучали взаимосвязь этих заболеваний.
"Мы предполагаем, что связь между метаболическим синдромом и деменцией будет варьироваться в зависимости от типа деменции", — цитирует выводы учёных журнал Diabetology and Metabolic syndrome.
Авторы статьи также пришли к выводу, что метаболический синдром был связан с болезнью Альцгеймера, но не с сосудистой деменцией. Указывается, что в ходе исследования учёные проанализировали данные более чем 84 000 пациентов в возрасте 60 лет и старше.
Ранее Лайф писал, что биолог Голошейкин перечислил ранние признаки деменции. Первые симптомы заболевания трудно диагностируются, их часто путают с показателями нормального старения или же с реакцией на стресс, предупредил учёный.
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