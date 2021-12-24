Неожиданную причину возникновения болезни Альцгеймера обнаружили учёные

Сочетание диабета, высокого артериального давления (гипертонии) и ожирения — метаболический синдром, который, по мнению учёных из Южной Кореи, в 11,48 раза увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера. Исследователи целенаправленно изучали взаимосвязь этих заболеваний.

"Мы предполагаем, что связь между метаболическим синдромом и деменцией будет варьироваться в зависимости от типа деменции", — цитирует выводы учёных журнал Diabetology and Metabolic syndrome.

Авторы статьи также пришли к выводу, что метаболический синдром был связан с болезнью Альцгеймера, но не с сосудистой деменцией. Указывается, что в ходе исследования учёные проанализировали данные более чем 84 000 пациентов в возрасте 60 лет и старше.