Из заваленной мусором квартиры в Петербурге спасли больную бабушку и полуживых собак. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге в заваленной мусором квартире нашли больную пенсионерку и несколько собак. В квартиру волонтёры пытались попасть в поисках пропавшего чихуахуа — оттуда доносился лай.

В квартире оказались горы мусора, тела погибших животных, огромные тараканы, несколько больных собак и истощённая бабушка. Увидев всё это, волонтёры запросили помощь сразу у нескольких структур — они вызвали бригаду скорой, МЧС, зоозащитников и полицию.

В итоге пенсионерку на носилках спасатели вынесли из квартиры сразу в машину скорой. При этом она кричала, что задыхается. Собак по квартире искали соседи и волонтёры. Было обнаружено шесть почти лысых собак, одна без глаза, вторая не может ходить. Все они чешутся, так как заражены паразитами. Их отвезли в клинику, чтобы продиагностировать и начать лечение.

В квартире также находилась ещё кошка, но она спряталась от людей в какой-то норе, найти её не смогли. Участковый пока опечатал дверь.

От соседей стало известно, что муж у бабушки умер от рака. Она сама якобы состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Время от времени к ней приезжала дочь и оставляла продукты на пороге.