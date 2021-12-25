"Я задыхаюсь!": В Петербурге из "мусорной квартиры" спасли бабушку-маугли и несколько больных собак
Некоторые животные почти лысые, одно без глаза, другое совсем не ходит. Все чешутся, потому что заражены паразитами.
Из заваленной мусором квартиры в Петербурге спасли больную бабушку и полуживых собак. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге в заваленной мусором квартире нашли больную пенсионерку и несколько собак. В квартиру волонтёры пытались попасть в поисках пропавшего чихуахуа — оттуда доносился лай.
В квартире оказались горы мусора, тела погибших животных, огромные тараканы, несколько больных собак и истощённая бабушка. Увидев всё это, волонтёры запросили помощь сразу у нескольких структур — они вызвали бригаду скорой, МЧС, зоозащитников и полицию.
В итоге пенсионерку на носилках спасатели вынесли из квартиры сразу в машину скорой. При этом она кричала, что задыхается. Собак по квартире искали соседи и волонтёры. Было обнаружено шесть почти лысых собак, одна без глаза, вторая не может ходить. Все они чешутся, так как заражены паразитами. Их отвезли в клинику, чтобы продиагностировать и начать лечение.
В квартире также находилась ещё кошка, но она спряталась от людей в какой-то норе, найти её не смогли. Участковый пока опечатал дверь.
От соседей стало известно, что муж у бабушки умер от рака. Она сама якобы состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Время от времени к ней приезжала дочь и оставляла продукты на пороге.
Ранее Лайф рассказывал, что заваленного в квартире горой мусора москвича пришлось доставать спасателям. Житель столицы превратил своё жилище в настоящую мусорку — передвигаться там можно только ползком.
Комментариев: 0