Американские силы ПВО засекли упряжку Санта-Клауса над Москвой

Упряжка оленей Санта-Клауса, нагруженная рождественскими подарками, обнаружена пролетающей над Москвой. В Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) каждой год устраивают праздничную акцию — показывать на сайте, как следят за передвижениями повозки над земным шаром.

Santa has made it to Moscow, Russia! To follow along with the Santa Tracker visit https://t.co/NgHFVneAuihttps://t.co/DNTQCZtmB5 pic.twitter.com/X8qR2WhCed — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021

"Когда он придет ко мне домой?", "Какое печенье он любит?", — цитирует Globalnews вопросы, принимаемые для Санты по телефону сотрудниками NORAD.

Из глубины штаб-квартиры десятки добровольцев принимают нескончаемую волну телефонных звонков. NORAD передаёт обновленную информацию о продвижении Санты в режиме реального времени с 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Первыми подарки получили жители Кирибати — небольшого тихоокеанского островного государства в Микронезии и Полинезии. Также Санта-Клаус уже побывал в Новой Зеландии, Австралии, Японии, Малайзии, Китае, Индии, Грузии, Армении. Задолго до пятничного взлёта волшебной оленьей упряжки веб-страницу с треком героя Рождества посетили уже более трёх миллионов раз. А пока Лайф пишет эти строчки, трекер показывает, что Санта уже доставил более 3 миллиардов подарков по всему свету.

"Для тех, кто беспокоится о безопасности Санты — или о своей собственной — бородатый мужчина, вероятно, будет носить маску на каждой остановке и, конечно же, он в перчатках", — отметил официальный представитель NORAD Престон Шлахтер.