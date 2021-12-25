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Американские силы ПВО засекли упряжку Санта-Клауса над Москвой

Военные выразили уверенность, что сказочный персонаж, конечно, будет в маске и перчатках, поэтому опасаться по поводу его визита не стоит.

24 декабря, 21:19
<p>Санта-Клаус пролетает над Москвой © Twitter / <a href="https://twitter.com/NoradSanta/status/1474458613985038337" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NORAD</a></p>

Санта-Клаус пролетает над Москвой © Twitter / NORAD

Упряжка оленей Санта-Клауса, нагруженная рождественскими подарками, обнаружена пролетающей над Москвой. В Объединённом командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) каждой год устраивают праздничную акцию — показывать на сайте, как следят за передвижениями повозки над земным шаром.

"Когда он придет ко мне домой?", "Какое печенье он любит?", — цитирует Globalnews вопросы, принимаемые для Санты по телефону сотрудниками NORAD.

Из глубины штаб-квартиры десятки добровольцев принимают нескончаемую волну телефонных звонков. NORAD передаёт обновленную информацию о продвижении Санты в режиме реального времени с 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Первыми подарки получили жители Кирибати — небольшого тихоокеанского островного государства в Микронезии и Полинезии. Также Санта-Клаус уже побывал в Новой Зеландии, Австралии, Японии, Малайзии, Китае, Индии, Грузии, Армении. Задолго до пятничного взлёта волшебной оленьей упряжки веб-страницу с треком героя Рождества посетили уже более трёх миллионов раз. А пока Лайф пишет эти строчки, трекер показывает, что Санта уже доставил более 3 миллиардов подарков по всему свету.

"Для тех, кто беспокоится о безопасности Санты — или о своей собственной — бородатый мужчина, вероятно, будет носить маску на каждой остановке и, конечно же, он в перчатках", — отметил официальный представитель NORAD Престон Шлахтер.

В Финляндии пообещали, что Санта-Клаус вовремя доставит все подарки

В Финляндии пообещали, что Санта-Клаус вовремя доставит все подарки

Ранее Лайф рассказывал, что Санта-Клаус выпил какао, пролетая над Якутском в волшебных санях. Свой путь волшебник начал на Северном полюсе около четырёх часов назад, первой остановкой стал посёлок Провидения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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