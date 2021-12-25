Вучич заявил о превосходстве российского "Корнета" над "Джавелином"
По мнению президента Сербии, это оружие производства РФ — лучшее в мире в своей категории.
ПТРК "Корнет" © Минобороны РФ
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" превосходят американский аналог — ракетные комплексы Javelin ("Джавелин"). Таким мнением он поделился в интервью каналу "ТВ Прва".
"Это лучшие ракеты на свете, они немного лучше ракетных комплексов Javelin ("Джавелин"), которые тоже фантастические. Это укрепляет армию Сербии", — сказал Вучич.
Он добавил, что очень рад поставкам "Корнета" в Сербию. Вучич считает, что получение республикой такого оружия очень важно — оно себя хорошо показало в Сирии, получило второе имя — "убийца танков".
О поставках "Корнетов" в Сербию ранее писала газета "Политика". По её данным, они были доставлены на белградский военный аэродром Батайница транспортным военным самолётом Ил-76 из России.
Ранее Лайф писал, что наибольшим спросом среди российского вооружения у зарубежных заказчиков пользуются комплексы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", вся линейка авиационной техники (минимум 50% экспорта оружия), противотанковые системы "Корнет", РСЗО "Смерч" и другие комплексы управляемого оружия.
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