Вучич заявил о превосходстве российского "Корнета" над "Джавелином"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" превосходят американский аналог — ракетные комплексы Javelin ("Джавелин"). Таким мнением он поделился в интервью каналу "ТВ Прва".

"Это лучшие ракеты на свете, они немного лучше ракетных комплексов Javelin ("Джавелин"), которые тоже фантастические. Это укрепляет армию Сербии", — сказал Вучич.

Он добавил, что очень рад поставкам "Корнета" в Сербию. Вучич считает, что получение республикой такого оружия очень важно — оно себя хорошо показало в Сирии, получило второе имя — "убийца танков".

О поставках "Корнетов" в Сербию ранее писала газета "Политика". По её данным, они были доставлены на белградский военный аэродром Батайница транспортным военным самолётом Ил-76 из России.