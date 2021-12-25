Более 10 тысяч военнослужащих вернут с полевых занятий на юге России

В пункты постоянной дислокации возвращается более 10 тысяч военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчётов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", — приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы округа.

Для поддержания высокой боевой готовности в ЮВО на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения, средства усиления, а также силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

О проведении занятий в полевых условиях военнослужащих общевойсковой армии в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областях также сообщал и Западный военный округ.

Ранее Лайф сообщал, что Reuters показал "снимки-доказательства" наращивания сил России у границы с Украиной. Утверждается, что частная американская компания заметила возросшую активность на трёх объектах в Крыму и на пяти — на западе России.