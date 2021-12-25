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Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена не обсуждается "даже близко"

Ранее о возможности новых переговоров заявлял американский лидер, не исключали этого и в Кремле.

24 декабря, 22:04
<p>Встреча Владимира Путина и Джо Байдена. © Пресс-служба Президента РФ</p>

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена. © Пресс-служба Президента РФ

Между властями России и США не идут переговоры о возможном месте новой встречи лидеров двух государств — Владимира Путина и Джо Байдена соответственно. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Об этом пока даже речь не идёт, даже близко", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас возможность заочных контактов двух лидеров, он подчеркнул, что прежде нужно провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны НАТО, а это, "похоже, состоится в январе". Москва будет ждать "конкретных ответов на поставленные вопросы".

Песков допустил возможность ещё одного разговора Путина и Байдена до конца года

Песков допустил возможность ещё одного разговора Путина и Байдена до конца года

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Байден 15 декабря сообщил о намерении провести ещё один долгий разговор с Путиным, но детали раскрывать не стал.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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