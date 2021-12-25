Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена не обсуждается "даже близко"

Между властями России и США не идут переговоры о возможном месте новой встречи лидеров двух государств — Владимира Путина и Джо Байдена соответственно. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Об этом пока даже речь не идёт, даже близко", — сказал Песков.