Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена не обсуждается "даже близко"
Ранее о возможности новых переговоров заявлял американский лидер, не исключали этого и в Кремле.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена. © Пресс-служба Президента РФ
Между властями России и США не идут переговоры о возможном месте новой встречи лидеров двух государств — Владимира Путина и Джо Байдена соответственно. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Об этом пока даже речь не идёт, даже близко", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас возможность заочных контактов двух лидеров, он подчеркнул, что прежде нужно провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны НАТО, а это, "похоже, состоится в январе". Москва будет ждать "конкретных ответов на поставленные вопросы".
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Байден 15 декабря сообщил о намерении провести ещё один долгий разговор с Путиным, но детали раскрывать не стал.
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