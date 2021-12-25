Российский космонавт Дубров снял на видео разворот МКС
Также он показал кадры, как от узлового модуля "Причал" отстыковался отсек корабля "Прогресс М-УМ".
Кадр из видео © Instagram / petr.v.dubrov и roscosmosofficial
Российский космонавт Дубров заснял из космоса на видео разворот МКС. Видео © Instagram / petr.v.dubrov и roscosmosofficial
Разворот Международной космической станции (МКС) сняли на видео на фоне Земли. Эти красивые кадры записал российский космонавт Пётр Дубров, а затем поделился ими в "Инстаграме".
Дубров пояснил, что в четверг приборно-агрегатный отсек грузового корабля "Прогресс М-УМ" отстыковался от узлового модуля "Причал" Международной космической станции.
"Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а ещё в самом начале — разворот МКС", — написал Дубров.
А ранее Лайф рассказывал, что "Роскосмос" сообщил об изменении высоты орбиты МКС перед полётами "Союзов". Для этого были включены двигатели корабля "Прогресс МС-18", они проработали 539,4 секунды, уточнили в госкорпорации.
Комментариев: 0