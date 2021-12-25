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Российский космонавт Дубров снял на видео разворот МКС

Также он показал кадры, как от узлового модуля "Причал" отстыковался отсек корабля "Прогресс М-УМ".

24 декабря, 22:52

Кадр из видео © Instagram / petr.v.dubrov и roscosmosofficial

Российский космонавт Дубров заснял из космоса на видео разворот МКС. Видео © Instagram / petr.v.dubrov и roscosmosofficial

Разворот Международной космической станции (МКС) сняли на видео на фоне Земли. Эти красивые кадры записал российский космонавт Пётр Дубров, а затем поделился ими в "Инстаграме".

Дубров пояснил, что в четверг приборно-агрегатный отсек грузового корабля "Прогресс М-УМ" отстыковался от узлового модуля "Причал" Международной космической станции.

"Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а ещё в самом начале — разворот МКС", написал Дубров.

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А ранее Лайф рассказывал, что "Роскосмос" сообщил об изменении высоты орбиты МКС перед полётами "Союзов". Для этого были включены двигатели корабля "Прогресс МС-18", они проработали 539,4 секунды, уточнили в госкорпорации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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